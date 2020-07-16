"Антиколомойський" закон можуть скасувати, – політолог
11 червня в Конституційний суд України надійшло подання 64 народних депутатів щодо конституційності закону про банки. Експерти не виключають, що його можуть скасувати.
Таку думку в ефірі програми "Політична анатомія" на 24 каналі озвучив політолог Тарас Загородній. За його словами, Володимир Зеленський продемонстрував, що не готовий йти на забаганки Ігоря Коломойського, принаймні, на пряму.
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"Але є нюанси. В Конституційному суді вже оскаржується зміна регламенту, а далі буде оскаржуватись вже цей закон. Я, як людина з юридичною освітою скажу, що там слабких місць дуже і дуже багато", – пояснив експерт.
Я не виключаю, що цей закон буде скасований через те, що в дійсності Нацбанк виявляється безгрішним зовсім, неможливо оскаржувати його дії, а це вже порушення рівності всіх сторін,
– сказав Загородній.
Як відомо, серед депутатів, які оскаржили закон, є Юлія Тимошенко, Сергій Власенко і Валерій Дубіль ("Батьківщина"), а також Олександр Дубінський ("Слуга народу"), Ігор Палиця (група "За майбутнє"), Ярослав Дубневич ("За майбутнє") та інші. Повний список можна переглянути на сайті КСУ.
"Антиколомойський" закон: що відомо
- Він був однією з головних вимог МВФ для наступного кредиту Україні.
- Закон отримав таку назву в суспільстві, оскільки наразі найбільше значення він має для державного "Приватбанку" в протистоянні з колишнім власником – Ігорем Коломойським.
- Сам олігарх закон називає не "антиколомойським", а "антиукраїнським".
- Документ передбачає, що власники і ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.
- Після першого читання до законопроєкту подали понад 16 тисяч поправок. Однак вже 13 травня Верховна Рада ухвалила документ у другому читанні, згодом документ підписав президент, а 23 травня закон набув чинності.