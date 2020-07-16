11 червня в Конституційний суд України надійшло подання 64 народних депутатів щодо конституційності закону про банки. Експерти не виключають, що його можуть скасувати.

Таку думку в ефірі програми "Політична анатомія" на 24 каналі озвучив політолог Тарас Загородній. За його словами, Володимир Зеленський продемонстрував, що не готовий йти на забаганки Ігоря Коломойського, принаймні, на пряму.

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"Але є нюанси. В Конституційному суді вже оскаржується зміна регламенту, а далі буде оскаржуватись вже цей закон. Я, як людина з юридичною освітою скажу, що там слабких місць дуже і дуже багато", – пояснив експерт.

Я не виключаю, що цей закон буде скасований через те, що в дійсності Нацбанк виявляється безгрішним зовсім, неможливо оскаржувати його дії, а це вже порушення рівності всіх сторін,

– сказав Загородній.

Як відомо, серед депутатів, які оскаржили закон, є Юлія Тимошенко, Сергій Власенко і Валерій Дубіль ("Батьківщина"), а також Олександр Дубінський ("Слуга народу"), Ігор Палиця (група "За майбутнє"), Ярослав Дубневич ("За майбутнє") та інші. Повний список можна переглянути на сайті КСУ.

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