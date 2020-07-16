11 июня в Конституционный суд Украины поступило представление 64 народных относительно конституционности закона о банках. Эксперты не исключают, что его могут отменить.

Такое мнение в эфире программы "Политическая анатомия" на 24 канале озвучил политолог Тарас Загородний. По его словам, Владимир Зеленский продемонстрировал, что не готов идти на прихоти Игоря Коломойского, по крайней мере, на прямую.

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"Но есть нюансы. В Конституционном суде уже обжалуется изменение регламента, а дальше будет оспариваться уже этот закон. Я, как человек с юридическим образованием скажу, что там слабых мест очень и очень много", – пояснил эксперт.

Я не исключаю, что этот закон будет отменен из-за того, что в действительности Нацбанк оказывается безгрешным совсем, невозможно оспаривать его действия, а это уже нарушение равенства всех сторон,

– сказал Загородний.

Как известно, среди депутатов, которые обжаловали закон, есть Юлия Тимошенко, Сергей Власенко и Валерий Дубиль ("Батькивщина"), а также Александр Дубинский ("Слуга народа"), Игорь Палица (группа "За будущее"), Ярослав Дубневич ("За будущее") и другие. Полный список можно посмотреть на сайте КСУ.

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