"Антиколомойский" закон могут отменить, – политолог
11 июня в Конституционный суд Украины поступило представление 64 народных относительно конституционности закона о банках. Эксперты не исключают, что его могут отменить.
Такое мнение в эфире программы "Политическая анатомия" на 24 канале озвучил политолог Тарас Загородний. По его словам, Владимир Зеленский продемонстрировал, что не готов идти на прихоти Игоря Коломойского, по крайней мере, на прямую.
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"Но есть нюансы. В Конституционном суде уже обжалуется изменение регламента, а дальше будет оспариваться уже этот закон. Я, как человек с юридическим образованием скажу, что там слабых мест очень и очень много", – пояснил эксперт.
Я не исключаю, что этот закон будет отменен из-за того, что в действительности Нацбанк оказывается безгрешным совсем, невозможно оспаривать его действия, а это уже нарушение равенства всех сторон,
– сказал Загородний.
Как известно, среди депутатов, которые обжаловали закон, есть Юлия Тимошенко, Сергей Власенко и Валерий Дубиль ("Батькивщина"), а также Александр Дубинский ("Слуга народа"), Игорь Палица (группа "За будущее"), Ярослав Дубневич ("За будущее") и другие. Полный список можно посмотреть на сайте КСУ.
"Антиколомойский" закон: что известно
- Он был одним из главных требований МВФ для следующего кредита Украине.
- Закон получил название в обществе, поскольку сейчас наибольшее значение он имеет для государственного "Приватбанка" в противостоянии с бывшим владельцем – Игорем Коломойским.
- Сам олигарх закон называет не "антиколомойским", а "антиукраинским".
- Документ предусматривает, что собственники и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.
- После первого чтения к законопроекту подали более 16 тысяч поправок. Однако уже 13 мая Верховная Рада приняла документ во втором чтении, затем документ подписал президент, а 23 мая закон вступил в силу.