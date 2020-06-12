В Конституционный суд поступило обжалование "антиколомойского" закона от 64 народных депутатов Украины. Народные избранники просят проверить документ на конституционность.

Представление поступило 11 июня, сообщает пресс-служба суда.

Обратите внимание Обжалование "антиколомойского" закона в суде не повлияет на транш МВФ, – Слуга народа

Закон обжалуют на таких основаниях:

Нарушение процедуры включения его в повестку дня. Рассмотрение правок по сокращенной процедуре. Закон делает невозможным восстановление права на банк даже в случае отмены решения о его отчуждении.

В целом депутаты считают, что "антиколомойский" закон является произвольным вмешательством государства в право частной собственности граждан.

Заметим, что представление подписали депутаты из разных фракций и групп – "Батькивщина", "Слуга народа", в частности Максим Бужанский, Александр Дубинский, группа "За будущее", в частности, Игорь Палица, Александр Герега и Александр Урбанский.

Полный текст представления – по ссылке.

Что может решить суд

В случае, если суд признает закон неконституционным, то он потеряет свою силу. То есть возвращение национализированного банка бывшим владельцам станет возможным. Самым громким делом в Украине о национализации банка, конечно, была история с Игорем Коломойским и "Приватбанком".

В противном случае суд откажет заявителям, то есть 64 депутатам.

Кто хотел обжаловать закон

Заметим, что после голосования за закон Юлия Тимошенко заявила, что ее фракция будет обращаться в Конституционный суд. Он должен проверить, соответствует ли банковский закон положениям основного закона.

Что известно про "антиколомойский" закон?Он был одним из главных требований МВФ для следующего кредита Украине. Закон называют "антиколомойским", поскольку сейчас наибольшее значение он имеет для государственного "Приватбанка" в противостоянии с бывшим владельцем-Игорем Коломойским.



Сам олигарх закон называет не "антиколомойским", а антиукраинским.



Закон предусматривает, что собственники и бывшие владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за выведения финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.



После первого чтения законопроекта подали более 16 тысяч поправок. Однако уже 13 мая Верховная Рада приняла документ во втором чтении, впоследствии документ подписал президент, а 23 мая закон вступил в силу.