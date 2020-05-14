Обжалование "антиколомойского" закона в суде не повлияет на транш МВФ, – Слуга народа

Верховная Рада во втором чтении приняла закон о регулировании деятельности банков. Его сразу же заблокировал нардеп Антон Поляков постановлением об отмене, а Юлия Тимошенко заявила, что будет обращаться в Конституционный суд. Однако, нардепы президентской фракции говорят, что последнее никак не повлияет на получение 5 миллиардов от МВФ.

На результат переговоров Украины с Международным валютным фондом никак не повлияет заявление в Конституционный суд. Об этом заявила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в эфире одного из телеканалов, пишет "Укринформ".

Важно Рада окончательно одобрил "антиколомойский" законопроект: текст закона

Некоторые депутаты и фракции могут обратиться в суд, однако это никоим образом не повлияет на меморандум. К тому же, Конституционный суд может и годами рассматривать решение. Поэтому это не будет останавливать переговоры и получение средств,

– рассказала Кравчук.

Кто собирается в Конституционный суд?

В тот же день, когда закон приняли во втором чтении, с заявлением выступила Юлия Тимошенко. Она объявила, что ее фракция будет обращаться в Конституционный суд. Он должен проверить, соответствует ли банковский закон положениям основного закона.

Важный акцент. Законопроект исключает возможность возвращения национализированного банка его прежнему владельцу. А из самых громкий дел в Украине о национализации банка, конечно, история с Игорем Коломойским и "Приватбанком". Поэтому закон в народе называют "антиколомойским".

Ситуацию по рассмотрению закона в суде 24 каналу прокомментировал финансовый аналитик Сергей Фурса.

По его словам, риск того, что высший судебный орган власти может изменить историческое решение, есть.

"Мы знаем цену этого суда, он всегда руководствовался политической волей. То есть, если будет воля руководства государства, то Конституционный суд примет нужное решение. Есть риск, что могут отыграть ситуацию в Конституционном суде? Да, есть. К сожалению, этот риск существует", – сказал эксперт.

Как связан антиколомойский закон с кредитом МВФ