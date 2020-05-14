Оскарження "антиколомойського" закону в суді не вплине на транш МВФ, – Слуга народу

Верховна Рада у другому читанні схвалила закон щодо регулювання діяльності банків. Його одразу ж заблокував нардеп Антон Поляков постановою про скасування, а Юлія Тимошенко заявила, що звертатиметься до Конституційного суду. Однак, нардепи президентської фракції кажуть, що останнє ніяк не завадить отриманню 5 мільярдів від МВФ.

На результат переговорів України із Міжнародним валютним фондом ніяк не вплине заява у Конституційний суд. Про це заявила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в ефірі одного з телеканалів, пише "Укрінформ".

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Деякі депутати і фракції можуть звернутися до суду, однак це жодним чином не вплине на меморандум. До того ж, Конституційний суд може й роками розглядати рішення. Тому це не буде зупиняти переговори і отримання коштів,

– розповіла Кравчук.

Хто збирається до Конституційного суду?

У той же день, коли закон ухвалили у другому читанні, із заявою виступила Юлія Тимошенко. Вона оголосила, що її фракція звертатиметься до Конституційного суду. Він має перевірити, чи банківський закон відповідає положенням основного закону.

Важливий акцент. Законопроєкт виключає можливість повернення націоналізованого банку його колишньому власнику. А з найгучніший справ в Україні про націоналізацію банку, звісно, історія з Ігорем Коломойським і "Приватбанком". Тому закон у народі називають "антиколомойським".

Ситуацію щодо розгляду закону у суді 24 каналу прокоментував фінансовий аналітик Сергій Фурса.

За його словами, ризик того, що найвищий судовий орган влади може змінити історичне рішення, є.

"Ми знаємо ціну цього суду, він завжди керувався політичною волею. Тобто, якщо буде воля керівництва держави, то Конституційний суд ухвалить потрібне рішення. Чи є ризик, що можуть відіграти ситуацію в Конституційному суді? Так, є. На жаль, цей ризик існує", – сказав експерт.

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