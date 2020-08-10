В Раде приняли лишь 4 правительственных законопроекта: заявление КИУ
Кабмин за полгода работы внес на рассмотрение Верховной Рады 89 проектов законов. Из них нардепы приняли только 4%. Другие законопроекты правительства Дениса Шмигаля парламентарии не приняли.
Показатели поддержки правительственных законопроектов в Верховной Раде являются крайне низкими, заявили в Комитете избирателей Украины.
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За период с 5 марта по 9 августа 2020 года Рада приняла только 4 правительственные законопроекта:
- 0039 – о ратификации соглашения между Украиной и Данией относительно общих условий и процедур, организационных мероприятий и финансовых условий реализации программы "Danida Business Finance" в Украине;
- 3254 – о внесении изменения в закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно непрерывного обеспечения питания военнослужащих;
- 3658 – об урегулировании "зеленого" тарифа;
- 3776 – о внесении изменений в Госбюджет на 2020 год для финансирования мероприятий по устранению негативных последствий наводнения в западных областях Украины, которые возникли в июне.
По словам главы КИУ Алексея Кошеля, на сегодня взаимодействие правительства и парламента находится на критически низком уровне.
Полученные данные указывают на полный провал законодательной работы Кабинета министров. При этом именно правительство должно быть автором большинства принятых законов, а не народные депутаты. Зато часто депутаты монобольшинства выступают как оппоненты и конкуренты правительства, а не его политическая опора,
– отметил Кошель.
Он добавил, что пандемия коронавируса не может быть оправданием для такого низкого уровня поддержки правительственных инициатив.
Также в Комитете сравнили работу действующего правительства Дениса Шмыгаля и правительства под руководством бывшего премьер-министра Алексея Гончарука. За первые полгода показатели законодательной работы предыдущего правительства были выше в пять раз. Тогда Верховная Рада приняла около 20% правительственных законопроектов.
Как голосовали депутаты в течение первого рабочего года
Всего за год работы депутаты голосовали более 5 тысяч раз. По данным гражданской сети "Опора", это на несколько тысяч больше, чем за первый год работы Верховной Рады предыдущего созыва. Однако 60% голосования парламента IX созыва составляли поправки к законопроектам. В частности, больше всего поправок содержал "антиколомойский" закон, документ о земле и игорном бизнесе.
Депутаты каких из фракций чаще всего прогуливали заседания Рады
- "Слуга народа" – 73% посещений;
- "Европейская солидарность" – 72%;
- "Доверие" – 72%;
- "Батькивщина" – 66%;
- "Голос" – 63%;
- "За будущее" – 59%;
- "Оппозиционная платформа – за жизнь" – 57%.