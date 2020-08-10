Кабмин за полгода работы внес на рассмотрение Верховной Рады 89 проектов законов. Из них нардепы приняли только 4%. Другие законопроекты правительства Дениса Шмигаля парламентарии не приняли.

Показатели поддержки правительственных законопроектов в Верховной Раде являются крайне низкими, заявили в Комитете избирателей Украины.

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За период с 5 марта по 9 августа 2020 года Рада приняла только 4 правительственные законопроекта:

0039 – о ратификации соглашения между Украиной и Данией относительно общих условий и процедур, организационных мероприятий и финансовых условий реализации программы "Danida Business Finance" в Украине;

3254 – о внесении изменения в закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно непрерывного обеспечения питания военнослужащих;

3658 – об урегулировании "зеленого" тарифа;

3776 – о внесении изменений в Госбюджет на 2020 год для финансирования мероприятий по устранению негативных последствий наводнения в западных областях Украины, которые возникли в июне.

По словам главы КИУ Алексея Кошеля, на сегодня взаимодействие правительства и парламента находится на критически низком уровне.

Полученные данные указывают на полный провал законодательной работы Кабинета министров. При этом именно правительство должно быть автором большинства принятых законов, а не народные депутаты. Зато часто депутаты монобольшинства выступают как оппоненты и конкуренты правительства, а не его политическая опора,

– отметил Кошель.

Он добавил, что пандемия коронавируса не может быть оправданием для такого низкого уровня поддержки правительственных инициатив.

Также в Комитете сравнили работу действующего правительства Дениса Шмыгаля и правительства под руководством бывшего премьер-министра Алексея Гончарука. За первые полгода показатели законодательной работы предыдущего правительства были выше в пять раз. Тогда Верховная Рада приняла около 20% правительственных законопроектов.

Как голосовали депутаты в течение первого рабочего года

Всего за год работы депутаты голосовали более 5 тысяч раз. По данным гражданской сети "Опора", это на несколько тысяч больше, чем за первый год работы Верховной Рады предыдущего созыва. Однако 60% голосования парламента IX созыва составляли поправки к законопроектам. В частности, больше всего поправок содержал "антиколомойский" закон, документ о земле и игорном бизнесе.

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