Верховная Рада все же соберется на внеочередную сессию, о которой раньше вели разговоры в Офисе Президента. Очевидно, депутаты будут голосовать за изменения в бюджет, которые предусматривают увеличение минимальной заработной платы в Украине уже в сентябре. Внеочередной сессии будет предшествовать также торжественное заседание.

О согласовании даты собрания парламента написал в своем телеграм-канале "слуга народа" Александр Качура. Между тем на сайте Верховной рады такой информации нет.

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Когда соберется Рада:

24 августа – состоится торжественное заседание парламента по случаю Дня Независимости Украины.

25 августа – внеочередная сессия Рады.

Хоть Качура и не написал, какие вопросы депутаты планируют рассматривать 25 августа, но раньше в Офисе Президента говорили о возможном созыве депутатов для рассмотрения изменений в бюджет.

В Офисе Президента торопили выход нардепов из летних каникул, потому что Раде предложили изменения в государственный бюджет, – чтобы уже с 1 сентября минимальная зарплата в Украине составляла 5 000 гривен.

Соответствующий законопроект президент Зеленский внес в парламент еще 6 августа.