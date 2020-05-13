Внеочередное заседание Рады: онлайн-трансляция

Верховная Рада 13 мая собралась на внеочередное заседание. В условиях карантина такой формат работы депутатов уже стал традиционным. На повестке дня – целый ряд важных вопросов. Смотрите онлайн-трансляцию заседания Рады.

Что будут рассматривать на внеочередном заседании Рады 13 мая: Это интересно Когда Верховная Рада выходит из карантина: известна дата Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов относительно дополнительной поддержки налогоплательщиков во время карантина;

Законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности – так называемый "антиколомойский закон";

Внесение изменений в закон "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование";

Законопроект об оборонных закупках;

Законопроект о внесении изменений в Регламент Верховной Рады;

Законопроект о совершенствовании порядка назначения и увольнения с должностей членов правительства;

Законопроект по оптимизации сети и функционирования центров предоставления админуслуг и усовершенствования доступа к админуслугам, которые предоставляются в электронной форме;

Законопроект о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства о ходе процессуальных сроков во время действия карантина;

Законопроект о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей";

Законопроект об управлении бытовыми и другими отходами;

Законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усиления защиты телекоммуникационных сетей;

Законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты по совершенствованию правовых основ деятельности Национальной гвардии Украины;

Законопроект о внесении изменений в Хозяйственный кодекс Украины относительно недопущения начисления штрафных санкций по кредитам в период действия карантина.

Внесение изменений в закон "О предотвращении коррупции" относительно уточнения перечня субъектов декларирования. Кроме того, 13 мая запланирован час вопросов к правительству, а также доклад председателя Нацбанка Украины. Внеочередное заседание Верховной Рады 13 мая: смотрите онлайн-трансляцию