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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

Внеочередное заседание Рады: онлайн-трансляция

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Рада онлайн 13 мая 2020 – трансляция заседания Верховной Рады
Заседание Верховной Рады 13 апреля / Getty images

Верховная Рада 13 мая собралась на внеочередное заседание. В условиях карантина такой формат работы депутатов уже стал традиционным. На повестке дня – целый ряд важных вопросов. Смотрите онлайн-трансляцию заседания Рады.

Что будут рассматривать на внеочередном заседании Рады 13 мая:

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  • Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов относительно дополнительной поддержки налогоплательщиков во время карантина;
  • Законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности – так называемый "антиколомойский закон";
  • Внесение изменений в закон "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование";
  • Законопроект об оборонных закупках;
  • Законопроект о внесении изменений в Регламент Верховной Рады;
  • Законопроект о совершенствовании порядка назначения и увольнения с должностей членов правительства;
  • Законопроект по оптимизации сети и функционирования центров предоставления админуслуг и усовершенствования доступа к админуслугам, которые предоставляются в электронной форме;
  • Законопроект о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства о ходе процессуальных сроков во время действия карантина;
  • Законопроект о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей";
  • Законопроект об управлении бытовыми и другими отходами;
  • Законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усиления защиты телекоммуникационных сетей;
  • Законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты по совершенствованию правовых основ деятельности Национальной гвардии Украины;
  • Законопроект о внесении изменений в Хозяйственный кодекс Украины относительно недопущения начисления штрафных санкций по кредитам в период действия карантина.
  • Внесение изменений в закон "О предотвращении коррупции" относительно уточнения перечня субъектов декларирования.

Кроме того, 13 мая запланирован час вопросов к правительству, а также доклад председателя Нацбанка Украины.

Внеочередное заседание Верховной Рады 13 мая: смотрите онлайн-трансляцию

 

Автор: Ирина Выхрущ, Ирина Кошанская
Теги: Верховная Рада Новости Украины Законодательство Новости политики Налоги Кабинет Министров Украины Коронавирус в Украине Банки
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