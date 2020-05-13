Внеочередное заседание Рады: онлайн-трансляция
Верховная Рада 13 мая собралась на внеочередное заседание. В условиях карантина такой формат работы депутатов уже стал традиционным. На повестке дня – целый ряд важных вопросов. Смотрите онлайн-трансляцию заседания Рады.
Что будут рассматривать на внеочередном заседании Рады 13 мая:
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- Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов относительно дополнительной поддержки налогоплательщиков во время карантина;
- Законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности – так называемый "антиколомойский закон";
- Внесение изменений в закон "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование";
- Законопроект об оборонных закупках;
- Законопроект о внесении изменений в Регламент Верховной Рады;
- Законопроект о совершенствовании порядка назначения и увольнения с должностей членов правительства;
- Законопроект по оптимизации сети и функционирования центров предоставления админуслуг и усовершенствования доступа к админуслугам, которые предоставляются в электронной форме;
- Законопроект о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства о ходе процессуальных сроков во время действия карантина;
- Законопроект о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей";
- Законопроект об управлении бытовыми и другими отходами;
- Законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усиления защиты телекоммуникационных сетей;
- Законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты по совершенствованию правовых основ деятельности Национальной гвардии Украины;
- Законопроект о внесении изменений в Хозяйственный кодекс Украины относительно недопущения начисления штрафных санкций по кредитам в период действия карантина.
- Внесение изменений в закон "О предотвращении коррупции" относительно уточнения перечня субъектов декларирования.
Кроме того, 13 мая запланирован час вопросов к правительству, а также доклад председателя Нацбанка Украины.
Внеочередное заседание Верховной Рады 13 мая: смотрите онлайн-трансляцию
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