Премьер-министры Украины: кто, когда и сколько времени руководил правительством
В общем в течение новейшей истории Украины с 1991 и до 2019 года Кабинетом Министров руководили 14 человек. Еще четверо исполняли обязанности премьера, но официально правительство так и не возглавили. Кто дольше всех руководил украинским правительством, а кто был премьером наименьшее количество времени – в инфографике 24 канала.
Топ-3 премьер-министра по количеству дней на должности
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1419, Азаров
Дольше всех должность премьер-министра Украины занимал Николай Азаров – 1419 дней, причем без перерыва. Впрочем, завершилась его работа бегством в Россию после Революции Достоинства.
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Азаров руководил правительством с 11 марта 2010 года до 28 января 2014 года, и было это во времена президентства Виктора Януковича (который ныне также является беглецом и осужденным в Украине лицом).
1257, Янукович
А вот сам Виктор Янукович был премьер-министром аж дважды:
- Впервые при президенте Леониде Кучме, с 21 ноября 2002 года по 5 января 2005 года, то есть 755 дней;
- Второй раз после Оранжевой революции и победы на президентских выборах Виктора Ющенко: с 4 августа 2006 года и до 18 декабря 2007 года, 502 дня.
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1141 (?), Гройсман
Владимир Гройсман занял пост премьер-министра 16 апреля 2016 года. Несмотря на то, что он написал заявление об отставке, Рада его не приняла. Итак, Гройсман является действующим премьером и может при определенных обстоятельствах подняться в рейтинге руководителей правительства, которые находились во главе Кабмина дольше всех.
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Интересно, что наименьшее количество дней во главе правительства (263) провел Виталий Масол. И было это еще в 1994-1995 годах, как раз в период первых в истории Украины досрочных выборов президента Украины и первых в истории независимой Украины выборов Верховной Рады.
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Премьер-министры Украины: инфографика 24 канала
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