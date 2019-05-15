Кто в Украине назначает силовиков: инфографика

Президент является главнокомандующим Вооруженных сил и возглавляет Совет национальной безопасности и обороны. В то же время, он назначает влиятельных силовиков на должности как самостоятельно, так и по представлению премьер-министра, министра обороны, министра внутренних дел, главы Государственной пограничной службы.

А на некоторых из представителей силового стороны президент подает представление, а Верховная Рада утверждает их на должностях.

Вскоре Владимир Зеленский станет Президентом Украины и Верховным Главнокомандующим. Кого из представителей силового блока он будет иметь право назначать – смотрите в инфографике.

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Кого в силовом блоке назначает президент