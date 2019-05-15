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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ
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      Хто в Україні призначає силовиків: інфографіка

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      Хто відповідає за призначення силовиків
      Хто відповідає за призначення силовиків / 24 канал

      Президент є головнокомандуючим Збройних сил та очолює Раду національної безпеки та оборони. Водночас, він призначає впливових силовиків на посади як самостійно, так і за поданням прем’єр-міністра, Міністра оборони, Міністра внутрішніх справ, голови Державної прикордонної служби.

      А на декого з представників силового боку президент подає подання, а Верховна Рада затверджує їх на посадах.

      Незабаром Володимир Зеленський стане Президентом України і Верховним Головнокомандувачем. Кого з представників силового блоку він матиме право призначати – дивіться в інфографіці.

      Читайте також: Хто з міністрів піде у відставку за президентства Зеленського: назвали імена

      Нацгвардія, поліція, призначає президент, призначення силовиків
      Кого в силовому блоці призначає президент

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      Автор: Ірина Поліщук
      Теги: Володимир Зеленський Новини України Публікації Новини політики Верховна Рада Кабінет Міністрів України Інфографіка Міністерство оборони України Міністерство внутрішніх справ
      Джерело: 24 канал
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