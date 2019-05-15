Хто в Україні призначає силовиків: інфографіка
Президент є головнокомандуючим Збройних сил та очолює Раду національної безпеки та оборони. Водночас, він призначає впливових силовиків на посади як самостійно, так і за поданням прем’єр-міністра, Міністра оборони, Міністра внутрішніх справ, голови Державної прикордонної служби.
А на декого з представників силового боку президент подає подання, а Верховна Рада затверджує їх на посадах.
Незабаром Володимир Зеленський стане Президентом України і Верховним Головнокомандувачем. Кого з представників силового блоку він матиме право призначати – дивіться в інфографіці.
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Джерело: 24 канал
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