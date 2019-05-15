Хто в Україні призначає силовиків: інфографіка

Хто відповідає за призначення силовиків / 24 канал

Президент є головнокомандуючим Збройних сил та очолює Раду національної безпеки та оборони. Водночас, він призначає впливових силовиків на посади як самостійно, так і за поданням прем’єр-міністра, Міністра оборони, Міністра внутрішніх справ, голови Державної прикордонної служби.