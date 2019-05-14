Хто з міністрів піде у відставку за президентства Зеленського: назвали імена

Міністр оборони України Степан Полторак, міністр закордонних справ Павло Клімкін та генеральний прокурор Юрій Луценко скоріш за все не залишаться на своїх посадах після набуття повноважень новообраним президентом Володимиром Зеленським.

Як зауважив радник майбутнього президента Дмитро Разумков в ефірі ICTV, чиновники, які підуть у відставку, "повинні будуть передати справи та проінформувати нових людей" щодо роботи у відомствах. За його словами, "це їх добра воля і обов’язок".

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"Я ніколи не даю 100%, але 99%, що цього не станеться", – відповів він на запитання, чи лишаться Клімкін і Полторак на міністерських посадах.

Разумков вкотре підкреслив, що очільник ГПУ Юрій Луценко також має піти у відставку – "генпрокурор має мати хоча б юридичну освіту". Проте, його на посаді утримати може тільки Верховна Рада.

Також радник Зеленського прокоментував заяву Павла Клімкіна про те, що Україна готова відмовитися від дотримання Мінських угод, якщо представники Німеччини, Франції та інших країн в Раді Європи погодяться зняти санкції з Росії. Разумков наголосив, що наша країна в жодному разі не повинна виходити з домовленостей.

Це дуже серйозна заява з боку міністра, тому що до "Мінська" прив'язана велика частина санкцій, які здійснюються по відношенню до Росії. І так легко відмахнутися від цього процесу, мені здається, є неправильним,

– заявив радник майбутнього президента.

Раніше інший радник Зеленського Олександр Данилюк розповів, що кандидати, які захочуть очолити Адміністрацію Президента, Міністерство закордонних справ, Службу безпеки, Генпрокуратуру та РНБО за президентства Володимира Зеленського, повинні пройти кілька співбесід та отримати оцінку по набору критеріїв від Номінаційного комітету. Він буде сформований з кількох ключових членів команди новообраного лідера, які й розглядатимуть всіх претендентів на топ-посади в Україні. Проте, команда Зеленського не має на меті поміняти одразу усіх чинвоників, а очільники відомств мають самі собі обирати заступників.

Коли Зеленський офіційно стане президентом?Згідно із законодавством, інавгурація новообраного президента Володимира Зеленського має відбутись не пізніше ніж через 30 днів від офіційного оголошення ЦВК результатів виборів. Тому, офіційно Зеленський стане президентом не пізніше 3 червня.



Сам Зеленський хоче, щоб інавгурація відбулася 19 травня. Однак остаточну дату може визначити Верховна Рада 15 травня.



У Верховній Раді вже зареєстрували кілька постанов щодо дати інавгурації Зеленського. Позафракційні нардепи Сергій Міщенко, Віктор Балога та депутат від БПП Сергій Каплін пропонують провести церемонію 19 травня, Віталій Купрій – 20 травня і 26 травня, нардепи Андрій Тетерук, Юрій Береза, Михайло Хміль, Остап Єднак, Олексій Мушак – 28 травня, а ще один член БПП Олександр Сугоняко – 1 червня.





Що відомо про інавгурацію Зеленського