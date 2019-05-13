Україна готова відмовитись від Мінських угод: Клімкін зробив гучну заяву

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Україна готова відмовитися від дотримання Мінських угод, якщо у Раді Європи погодяться зняти санкції з Росії. Про це рішення вже повідомили очільників європейських МЗС.

Йдеться про те, що дипломати з Німеччини лобіюють у Раді Європи питання про скасування санкційного тиску з Росії. У цьому їх підтримують колеги з Франції та низка інших держав, повідомляє "Європейська правда".

Читайте також: Паспорти РФ на Донбасі: МЗС звернулось до міжнародної спільноти

Зазначимо, що і Німеччина, і Франція є учасниками нормандської четвірки. Вони допомагали впроваджувати мінський процес, аби зменшити інтенсивність воєнних дій на Донбасі.

Що таке нормандський формат?Наразі це переговори у чотиристоронньому форматі: Україна – Німеччина – Франція – Росія. Вперше його було запроваджено 6 червня 2014 року. Назва походить від зустрічі очільників зазначених держав, яка вперше відбулася в містечку Бенувіль, що у французькій Нормандії. Головною темою переговорів у нормандському форматі є розв'язання проблеми збройного конфлікту на Донбасі.



Мінські угоди діють майже п'ять років. Відтоді часто говорять про їхню низьку ефективність, російські окупаційні війська щодня порушують режим припинення вогню. Відтак, і цивільні люди, і військові продовжуть гинути або зазнають важких поранень. Крім того, восени 2018 року бойовики, підтримувані Кремлем, провели на окуповнаих територіях незаконні вибори.

Якщо ви підете (на зняття санкційного тиску – 24 канал), як хочуть декілька країн, я того ж дня вийду і скажу, що Мінська у нас відтепер немає, і його вбила не тільки Росія, його вбили також ви,

– звернувся Клімкін до колег у Брюсселі.

Голова українського МЗС зазначає, що прямого зв’язку між мінськими угодами та санкціями проти РФ у Раді Європи немає, але Україна має підстави для такого кроку.

"Якщо зараз, після того як Росія почала видавати паспорти (на окупованих територіях Донбасу –24 канал), ви підете на кроки назустріч Росії – тоді тотально руйнується взагалі вся логіка того, що ми досі робили", – сказав він.

Клімкін додав, що з цього приводу мав "дуже довгу" розмову тет-а-тет з німецьким міністром. Проте про її результати не повідомив.

Чому на Росію наклали санкції у Раді Європи? Парламентська асамблея Ради Європи позбавила російську делегацію права голосу у зв’язку з анексією Криму, а Росія у відповідь перестала брати участь у сесіях Асамблеї. У червні 2017 року Москва також вирішила припинити сплачувати свій внесок. Відновити його збираються, коли "ПАРЄ усуне загрозу подальшої дискримінації національних делегацій".



У 2018 році генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд заявив, якщо Росія не відновить платежі у бюджет Ради Європи у 2019 році, її участь в статутних органах буде припинена. Натомість глава російського МЗС на це відповів, що Росія сама вийде з Ради Європи, якщо постане питання про її виключення.



У травні 2019 все перевернулось догори дригом, і Ягланд вже говорить про зовсім інше – що існують хороші шанси для вирішення конфлікту з Москвою. Це дозволить уникнути можливого виходу Росії зі складу організації.