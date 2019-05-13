16:00
13 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін – головний ворог дітей. У Росії облажалися з 9 травня
      Вєсті Кремля
      18:41, 11 травня
      Вєсті.UA. Жир: Вакарчук та Верховна естРада. Як Зеленському впіймати Ляшка
      Вєсті.UA
      18:39, 11 травня
      Скільки Україні коштують проросійські марші до 9 травня: вражаюча цифра
      ЦРУ
      09:00, 10 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Мозаїки ХХ століття
      Згадати все
      22:24, 10 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Україна готова відмовитись від Мінських угод: Клімкін зробив гучну заяву

      2013 Читать новость на русском
      Павло Клімкін
      Павло Клімкін / Getty Images

      Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Україна готова відмовитися від дотримання Мінських угод, якщо у Раді Європи погодяться зняти санкції з Росії. Про це рішення вже повідомили очільників європейських МЗС.

      Йдеться про те, що дипломати з Німеччини лобіюють у Раді Європи питання про скасування санкційного тиску з Росії. У цьому їх підтримують колеги з Франції та низка інших держав, повідомляє "Європейська правда".

      Читайте також: Паспорти РФ на Донбасі: МЗС звернулось до міжнародної спільноти

      Зазначимо, що і Німеччина, і Франція є учасниками нормандської четвірки. Вони допомагали впроваджувати мінський процес, аби зменшити інтенсивність воєнних дій на Донбасі. 

      Що таке нормандський формат?Наразі це переговори у чотиристоронньому форматі: Україна – Німеччина – Франція – Росія. Вперше його було запроваджено 6 червня 2014 року. Назва походить від зустрічі очільників зазначених держав, яка вперше відбулася в містечку Бенувіль, що у французькій Нормандії. Головною темою переговорів у нормандському форматі є розв'язання проблеми збройного конфлікту на Донбасі. 

      Мінські угоди діють майже п'ять років. Відтоді часто говорять про їхню низьку ефективність, російські окупаційні війська щодня порушують режим припинення вогню. Відтак, і цивільні люди, і військові продовжуть гинути або зазнають важких поранень. Крім того, восени 2018 року бойовики, підтримувані Кремлем, провели на окуповнаих територіях незаконні вибори. 

      Якщо ви підете (на зняття санкційного тиску – 24 канал), як хочуть декілька країн, я того ж дня вийду і скажу, що Мінська у нас відтепер немає, і його вбила не тільки Росія, його вбили також ви,
      – звернувся Клімкін до колег у Брюсселі. 

      Голова українського МЗС зазначає, що прямого зв’язку між мінськими угодами та санкціями проти РФ у Раді Європи немає, але Україна має підстави для такого кроку.

      "Якщо зараз, після того як Росія почала видавати паспорти (на окупованих територіях Донбасу –24 канал), ви підете на кроки назустріч Росії – тоді тотально руйнується взагалі вся логіка того, що ми досі робили", – сказав він.

      Клімкін додав, що з цього приводу мав "дуже довгу" розмову тет-а-тет з німецьким міністром. Проте про її результати не повідомив. 

      Чому на Росію наклали санкції у Раді Європи? Парламентська асамблея Ради Європи позбавила російську делегацію права голосу у зв’язку з анексією Криму, а Росія у відповідь перестала брати участь у сесіях Асамблеї. У червні 2017 року Москва також вирішила припинити сплачувати свій внесок.      Відновити його збираються, коли "ПАРЄ усуне загрозу подальшої дискримінації національних делегацій".

      У 2018 році генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд заявив, якщо Росія не відновить платежі у бюджет Ради Європи у 2019 році, її участь в статутних органах буде припинена. Натомість глава російського МЗС на це відповів, що Росія сама вийде з Ради Європи, якщо постане питання про її виключення.

      У травні 2019 все перевернулось догори дригом, і Ягланд вже говорить про зовсім інше – що існують хороші шанси для вирішення конфлікту з Москвою. Це дозволить уникнути можливого виходу Росії зі складу організації.

      blog_ava
      Росія планує наступ на Україну: Наєв розповів про загрозливі напрямки
      сьогодні
      8910
      Теги: Новини України Новини політики Павло Клімкін Новини Франції Мінські домовленості Нормандський формат Новини Росії ПАРЄ Санкції МЗС України Україна – Росія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Аліна Кабаєва народила двійню: що відомо про стосунки спортсменки з Путіним
      сьогодні , 15:20 Аліна Кабаєва народила двійню: що відомо про стосунки спортсменки з Путіним
      563
      Российские мечтатели: Путин хочет вытеснить Германию и войти в топ-5 экономик мира
      сьогодні , 15:00 Российские мечтатели: Путин хочет вытеснить Германию и войти в топ-5 экономик мира
      Злой Одессит 1466
      Інформаційна зброя: які медіа контролює Порошенко
      сьогодні , 12:30 Інформаційна зброя: які медіа контролює Порошенко
      Сергій Лещенко 1384
      В Україні скасували "день чорного лісоруба"
      сьогодні , 12:02 В Україні скасували "день чорного лісоруба"
      Максим Єфімов 706
      Епоха Шаріїв та Полтав, або YouTube як засіб впливу на політику
      сьогодні , 08:40 Епоха Шаріїв та Полтав, або YouTube як засіб впливу на політику
      Сергій Стельмах 824
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук