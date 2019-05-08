Паспорти РФ на Донбасі: МЗС звернулось до міжнародної спільноти

Міністерство закордонних справ скерувало листа західним партнерам стосовно видачі Росією своїх паспортів жителям ОРДЛО. У відомстві закликають міжнародну спільноту розширити санкції через незаконні дії РФ.

За словами спікерки МЗС Катерини Зеленко, глава міністерства Павло Клімкін надіслав звернення до керівників зовнішньополітичних відомств країн "великої сімки", країн ЄС і НАТО, передає "РБК-Україна".

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"Ключовий момент у тому, що саме цим листом Україна офіційно закликає партнерів до розширенням санкційного треку міжнародної протидії агресії РФ за рахунок включення в нього "паспортного кейса", – зазначила Зеленко.

Крім того, Україна закликає не визнавати російські документи, які видали жителям окупованих території Донбасу.

"Ми розраховуємо на чітку і послідовну підтримку міжнародного співтовариства, на невизнання тих паспортів, які видаватимуться громадянам України, порушуючи норми міжнародного права і українського законодавства. Ми будемо вимагати, щоб були розширені економічні і персональні санкції у відповідь на незаконні дії Кремля", – додали в МЗС.

Відомо, що Україна теж готує проти Росії жорсткий пакет санкцій. Проте якими саме вони будуть – в МЗС наразі не розголошують.

Є певні креативні ідеї, які я озвучувати поки не буду,

– пояснив Клімкін.

Що відомо про видачу паспортів Росії?24 квітня президент РФ Володимир Путін прийняв указ про спрощення видачі російських паспортів жителям окупованого Донбасу. А згодом заявив, що готовий надавати громадянство Росії всім українцям.



1 травня Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського паспорта, який передбачає:



– Заяву на видачу громадянства РФ від жителів окупованих територій України повинні розглядати не довше трьох місяців.



– Особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України можуть отримати паспорти РФ без обов'язкових іспитів чи дотримання вимоги щодо проживання в Росії терміном у понад п'ять років.



– Основні умови зміни громадянства – наявність паспортів самопроголошених "ЛНР" і "ДНР".



– Охочим потрібно буде їхати в Ростовську область, на місці паспорти отримуватимуть лише проросійські бойовики.