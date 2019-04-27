Україна готує проти Росії жорсткий пакет санкцій

Українські дипломати готують проти Російської Федерації пакет нових санкції через рішення Володимира Путіна видавати російські паспорти жителям окупованих територій України.

В інтерв'ю телеканалу "Інтер" міністр закордонних справ Павло Клімкін розповів, що Київ вимагатиме не персональних санкцій, а більш жорстких – секторальних або економічних.

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"Зараз дипломати України активно працюють над створенням нової хвилі політичного тиску на Росію, а також підготовкою додаткових українських санкцій проти Росії", – йдеться у повідомлені прес-служби МЗС у Twitter.

Однак наразі не відомо про конкретні деталі майбутніх санкцій.

"Є певні креативні ідеї, які я озвучувати поки не буду", – пояснив Клімкін.

"Наразі дипломати України активно працюють над створенням нової хвилі політичного тиску на #РФ, а також підготовкою додаткових УА санкцій проти Росії: секторальних та економічних", - @PavloKlimkin під час інтерв'ю на @InterTvUa. pic.twitter.com/8mlsRiKrB5 — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) 26 квітня 2019 р.

Що відомо про видачу паспортів РФ жителям Донбасу?24 квітня президент РФ Путін підписав указ про спрощення процедури отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей. Спрощена процедура передбачає:



• Заяву на видачу громадянства РФ від жителів окупованих територій України повинні розглядати не довше трьох місяців.



• Особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України можуть отримати паспорти РФ без обов'язкових іспитів чи дотримання вимоги щодо проживання в Росії терміном у понад п'ять років.



• Основні умови зміни громадянства – наявність паспортів самопроголошених "ЛНР" і "ДНР".



• Охочим потрібно приїхати в Ростовську область, на окупованій території паспорти отримуватимуть лише проросійські бойовики.