Паспорти РФ для жителів Донбасу: з'явилась різка реакція ЄС та ОБСЄ

ОБСЄ та Євросоюз занепокоєні рішенням Володимира Путіна спростити видачу своїх паспортів жителям окупованого Донбасу.

В оприлюдненій заяві офіційного представника Європейської служби зовнішніх справ Майї Косьянчич йдеться, що таким рішенням Росія планує ще більше дестабілізувати ситуацію та загострити конфлікт.

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Ми сподіваємося, що Росія утримуватиметься від дій, які суперечать Мінським угодам і перешкоджають повній реінтеграції територій, що не контролюються урядом України.

За її словами, такі дії Путіна є ще одним посяганням на суверенітет України з боку Росії.

Statement on the Russian decree enabling the simplified issuing of passports in certain areas of Ukraine's Donetsk and Luhansk regions https://t.co/RXRw2zQHXx — Maja Kocijančič (@MajaEUspox) 25 квітня 2019 р.

В ОБСЄ заявили, що "цей односторонній крок може підважити зусилля щодо мирного врегулювання кризи в Україні й довкола неї. Керівництво закликає всі держави-учасниці до відданості принципам і завданням ОБСЄ.

"Головування закликає всі сторони утриматися від односторонніх заходів і разом продовжити пошук шляхів для повного втілення Мінських угод", – йдеться у заяві.

Як жителям Донбасу видаватимуть паспорти РФ? 24 квітня президент РФ Путін підписав указ про спрощення процедури отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей. Спрощена процедура передбачає:



• Заяву на видачу громадянства РФ від жителів окупованих територій України повинні розглядати не довше трьох місяців.



• Особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України можуть отримати паспорти РФ без обов'язкових іспитів чи дотримання вимоги щодо проживання в Росії терміном у понад п'ять років.



• Основні умови зміни громадянства – наявність паспортів самопроголошених "ЛНР" і "ДНР".



• Охочим потрібно приїхати в Ростовську область, на окупованій території паспорти отримуватимуть лише проросійські бойовики.