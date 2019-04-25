Паспорти РФ для жителів Донбасу: з'явилась різка реакція ЄС та ОБСЄ
ОБСЄ та Євросоюз занепокоєні рішенням Володимира Путіна спростити видачу своїх паспортів жителям окупованого Донбасу.
В оприлюдненій заяві офіційного представника Європейської служби зовнішніх справ Майї Косьянчич йдеться, що таким рішенням Росія планує ще більше дестабілізувати ситуацію та загострити конфлікт.
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Ми сподіваємося, що Росія утримуватиметься від дій, які суперечать Мінським угодам і перешкоджають повній реінтеграції територій, що не контролюються урядом України.
За її словами, такі дії Путіна є ще одним посяганням на суверенітет України з боку Росії.
В ОБСЄ заявили, що "цей односторонній крок може підважити зусилля щодо мирного врегулювання кризи в Україні й довкола неї. Керівництво закликає всі держави-учасниці до відданості принципам і завданням ОБСЄ.
"Головування закликає всі сторони утриматися від односторонніх заходів і разом продовжити пошук шляхів для повного втілення Мінських угод", – йдеться у заяві.
Як жителям Донбасу видаватимуть паспорти РФ? 24 квітня президент РФ Путін підписав указ про спрощення процедури отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей. Спрощена процедура передбачає:
• Заяву на видачу громадянства РФ від жителів окупованих територій України повинні розглядати не довше трьох місяців.
• Особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України можуть отримати паспорти РФ без обов'язкових іспитів чи дотримання вимоги щодо проживання в Росії терміном у понад п'ять років.
• Основні умови зміни громадянства – наявність паспортів самопроголошених "ЛНР" і "ДНР".
• Охочим потрібно приїхати в Ростовську область, на окупованій території паспорти отримуватимуть лише проросійські бойовики.