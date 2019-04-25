Паспорта РФ для жителей Донбасса: появилась резкая реакция ЕС и ОБСЕ
ОБСЕ и Евросоюз обеспокоены решением Владимира Путина упростить выдачу своих паспортов жителям оккупированного Донбасса.
В обнародованном заявлении официального представителя Европейской службы внешних дел Майи Косьянчич говорится, что таким решением Россия планирует еще больше дестабилизировать ситуацию и обострить конфликт.
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Мы надеемся, что Россия будет воздерживаться от действий, которые противоречат минским соглашениям и препятствуют полной реинтеграции территорий, которые не контролируются правительством, в отношении Украины.
По ее словам, такие действия Путина являются еще одним посягательством на суверенитет Украины со стороны России.
В ОБСЕ заявили, что "этот односторонний шаг может подорвать усилия относительно мирного урегулирования кризиса в Украине и вокруг нее. Руководство призывает все государства-участники к преданности принципам и задачам ОБСЕ.
"Председательство призывает все стороны воздержаться от односторонних мер и вместе продолжить поиск путей для полного воплощения минских соглашений", – говорится в заявлении.
Как жителям Донбасса будут выдавать паспорта РФ?24 апреля президент РФ Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Упрощенная процедура предусматривает:
• Заявление на выдачу гражданства РФ от жителей оккупированных территорий Украины должны рассматривать не дольше трех месяцев.
• Лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины могут получить паспорта РФ без обязательных экзаменов или соблюдения требования по проживанию в России сроком более пяти лет.
• Основные условия смены гражданства – наличие паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".
• Желающим нужно приехать в Ростовскую область, на оккупированной территории будут получать паспорта только пророссийские боевики.