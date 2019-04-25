Паспорта РФ для жителей Донбасса: появилась резкая реакция ЕС и ОБСЕ

ОБСЕ и Евросоюз обеспокоены решением Владимира Путина упростить выдачу своих паспортов жителям оккупированного Донбасса.

В обнародованном заявлении официального представителя Европейской службы внешних дел Майи Косьянчич говорится, что таким решением Россия планирует еще больше дестабилизировать ситуацию и обострить конфликт.

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Мы надеемся, что Россия будет воздерживаться от действий, которые противоречат минским соглашениям и препятствуют полной реинтеграции территорий, которые не контролируются правительством, в отношении Украины.

По ее словам, такие действия Путина являются еще одним посягательством на суверенитет Украины со стороны России.

Statement on the Russian decree enabling the simplified issuing of passports in certain areas of Ukraine's Donetsk and Luhansk regions https://t.co/RXRw2zQHXx — Maja Kocijančič (@MajaEUspox) 25 квітня 2019 р.

В ОБСЕ заявили, что "этот односторонний шаг может подорвать усилия относительно мирного урегулирования кризиса в Украине и вокруг нее. Руководство призывает все государства-участники к преданности принципам и задачам ОБСЕ.

"Председательство призывает все стороны воздержаться от односторонних мер и вместе продолжить поиск путей для полного воплощения минских соглашений", – говорится в заявлении.

Как жителям Донбасса будут выдавать паспорта РФ?24 апреля президент РФ Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Упрощенная процедура предусматривает:



• Заявление на выдачу гражданства РФ от жителей оккупированных территорий Украины должны рассматривать не дольше трех месяцев.



• Лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины могут получить паспорта РФ без обязательных экзаменов или соблюдения требования по проживанию в России сроком более пяти лет.



• Основные условия смены гражданства – наличие паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".



• Желающим нужно приехать в Ростовскую область, на оккупированной территории будут получать паспорта только пророссийские боевики.