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      Паспорта РФ для жителей Донбасса: появилась резкая реакция ЕС и ОБСЕ

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      ЕС и ОБСЕ отреагировали на заявление Путина
      ЕС и ОБСЕ отреагировали на заявление Путина / Фото из открытых источников

      ОБСЕ и Евросоюз обеспокоены решением Владимира Путина упростить выдачу своих паспортов жителям оккупированного Донбасса.

      В обнародованном заявлении официального представителя Европейской службы внешних дел Майи Косьянчич говорится, что таким решением Россия планирует еще больше дестабилизировать ситуацию и обострить конфликт.

      Читайте также: Россия выдает свои паспорта на Донбассе: Кремль обвинил во всем Зеленского

      Мы надеемся, что Россия будет воздерживаться от действий, которые противоречат минским соглашениям и препятствуют полной реинтеграции территорий, которые не контролируются правительством, в отношении Украины.

      По ее словам, такие действия Путина являются еще одним посягательством на суверенитет Украины со стороны России.

      В ОБСЕ заявили, что "этот односторонний шаг может подорвать усилия относительно мирного урегулирования кризиса в Украине и вокруг нее. Руководство призывает все государства-участники к преданности принципам и задачам ОБСЕ.

      "Председательство призывает все стороны воздержаться от односторонних мер и вместе продолжить поиск путей для полного воплощения минских соглашений", – говорится в заявлении.

      Как жителям Донбасса будут выдавать паспорта РФ?24 апреля президент РФ Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Упрощенная процедура предусматривает:

      • Заявление на выдачу гражданства РФ от жителей оккупированных территорий Украины должны рассматривать не дольше трех месяцев.

      • Лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины могут получить паспорта РФ без обязательных экзаменов или соблюдения требования по проживанию в России сроком более пяти лет.

      • Основные условия смены гражданства наличие паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".

      • Желающим нужно приехать в Ростовскую область, на оккупированной территории будут получать паспорта только пророссийские боевики.

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      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости России Владимир Путин Украина – Россия ОБСЕ Евросоюз
      Источник: 24 канал
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