08:50
25 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: В России печатают монеты с Зеленским. Приключения Ким Чен Ына в России
      Вєсті Кремля
      21:42, 24 апреля
      Вести.UA: Новые "победы" Зеленского. Политическое будущее Порошенко
      Вєсті.UA
      20:48, 24 апреля
      Как выглядят украинские дороги после дорогого ремонта: шокирующие фото и видео
      ЦРУ
      12:53, 19 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, 24 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Россия выдает свои паспорта на Донбассе: Кремль обвинил во всем Зеленского

      160 Читати новину українською
      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / "РБК-Україна"

      Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова утверждает, что Кремль решил упростить выдачу своих паспортов жителям оккупированного Донбасса в том числе и из-за заявлений будущего украинского президента Владимира Зеленского.

      Так Захарова прокомментировала в своем Facebook слова спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера о том, что "решение России упростить процесс получения гражданства для жителей" ЛНР "и" ДНР "подрывает попытки имплементации минских договоренностей".

      Читайте также: Гражданство РФ для жителей Донбасса: что задумал Путин

      Хотелось бы напомнить Волкеру, что 18 апреля 2019 года Владимир Зеленский заявил, что в случае своей победы на выборах он выступит против предоставления Донбассу особого статуса, а также подчеркнул, что закон об амнистии для "ополченцев" Донбасса он не подпишет. Зеленский в интервью также отметил, что конфликт на Донбассе придется урегулировать очень долго, и главным оружием Украины по возврату Донбасса кандидат в президенты считает информационную войну,
      – отметила так называемая дипломатка.

      По ее словам, Госдепу следовало бы отреагировать на такие заявления "так же бескомпромиссно". Кроме того, Захарова подчеркнула, что "особый статус Донбасса и амнистия –  одни из ключевых положений минских договоренностей".

      24 апреля хозяин Кремля подписал указ, согласно которому начала работать упрощенная процедура выдачи российских паспортов для жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины. Соответствующий документ появился на сайте президента РФ и уже вступил в силу.

      Читайте также: Паспорт для оккупированных: как Путин будет влиять на Донбасс и чем это может завершиться

      Как будет происходить упрощенная процедура выдачи российских паспортов? Согласно указу, чтобы получить российское гражданство украинцы, проживающие на оккупированном Донбассе, кроме заявления, должны предоставить следующие документы: "липовый паспорт" фейковых "ДНР" или "ЛНР" с отметкой о регистрации по месту жительства на территории Донецкой или Луганской области; документ, свидетельствующий об изменении фамилии, имени и отчества; документ о наличии гражданства иностранного государства; документ о заключении или расторжении брака; свидетельство о рождении ребенка, включенное в заявление о приеме в гражданство Российской Федерации.

      Жители оккупированных территорий смогут получить российские паспорта без обязательных экзаменов или соблюдения требования о проживании в России сроком более чем на пять лет. Также документ предусматривает, что заявление на выдачу гражданства от жителей самопровозглашенных республик должны рассматривать не более трех месяцев. Основными условиями изменения гражданства будут наличие паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" и сдача украинского паспорта.

      По мнению Путина, такая инициатива является ничем иным как "вопросом сугубо гуманитарного характера". Зато в Украине считают иначе. В частности, действующий президент Петр Порошенко заявил, что таким образом "Кремль готовит следующий шаг агрессии против Украины – аннексию украинского Донбасса или создание российского анклава в Украине". А будущий гарант Владимир Зеленский отметил, что это свидетельствует о признании Россией своей ответственности как государства-оккупанта. Кроме того, официальный Киев уже обратился в Совет безопасности ООН из-за скандального указа российского президента – соответствующее заседание начнется 22 апреля в 22:00.

      кто еще отреагировал на упрощенную процедуру выдачи паспортов РФ на Донбассе:
      blog_ava
      Закон о государственном языке: кто и где должен будет говорить на украинском
      сегодня
      22047
      Теги: Новости России Новости Украины Новости политики Украина – Россия Владимир Зеленский Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Зе-руйнівник: як саме актор зніс картковий будиночок української політики?
      сегодня , 08:40 Зе-руйнівник: як саме актор зніс картковий будиночок української політики?
      Костянтин Шкабара 128
      Закон о государственном языке: кто и где должен будет говорить на украинском
      сегодня , 08:15 Закон о государственном языке: кто и где должен будет говорить на украинском
      Євгенія Мазур 22045
      Уровень образования в "ЛНР" такой, что и репетитор не поможет
      24 апреля , 22:00 Уровень образования в "ЛНР" такой, что и репетитор не поможет
      Ольга Черненко 696
      Что означает решение суда о приостановлении обязательного переименования УПЦ МП
      24 апреля , 21:00 Что означает решение суда о приостановлении обязательного переименования УПЦ МП
      Ірина Поліщук 738
      Новая цена газа: станет ли дешевле с новым президентом
      24 апреля , 20:03 Новая цена газа: станет ли дешевле с новым президентом
      Яніна Ткачук 612
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Евро-2016: Бельгия на последних минутах разгромила Венгрию
       27 июня 2016 , 00:00
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Новый кроссовер Lexus UX уже можно заказать в Украине
       11 ноября 2018 , 15:04
      Экс-звезда Шахтера как разменная монета гранда и еще 8 сенсационных переходов, которые могут подорвать трансферный рынок зимой
       26 декабря 2018 , 17:15
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук