Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова утверждает, что Кремль решил упростить выдачу своих паспортов жителям оккупированного Донбасса в том числе и из-за заявлений будущего украинского президента Владимира Зеленского.

Так Захарова прокомментировала в своем Facebook слова спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера о том, что "решение России упростить процесс получения гражданства для жителей" ЛНР "и" ДНР "подрывает попытки имплементации минских договоренностей".

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Хотелось бы напомнить Волкеру, что 18 апреля 2019 года Владимир Зеленский заявил, что в случае своей победы на выборах он выступит против предоставления Донбассу особого статуса, а также подчеркнул, что закон об амнистии для "ополченцев" Донбасса он не подпишет. Зеленский в интервью также отметил, что конфликт на Донбассе придется урегулировать очень долго, и главным оружием Украины по возврату Донбасса кандидат в президенты считает информационную войну,

– отметила так называемая дипломатка.

По ее словам, Госдепу следовало бы отреагировать на такие заявления "так же бескомпромиссно". Кроме того, Захарова подчеркнула, что "особый статус Донбасса и амнистия – одни из ключевых положений минских договоренностей".

24 апреля хозяин Кремля подписал указ, согласно которому начала работать упрощенная процедура выдачи российских паспортов для жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины. Соответствующий документ появился на сайте президента РФ и уже вступил в силу.

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Как будет происходить упрощенная процедура выдачи российских паспортов? Согласно указу, чтобы получить российское гражданство украинцы, проживающие на оккупированном Донбассе, кроме заявления, должны предоставить следующие документы: "липовый паспорт" фейковых "ДНР" или "ЛНР" с отметкой о регистрации по месту жительства на территории Донецкой или Луганской области; документ, свидетельствующий об изменении фамилии, имени и отчества; документ о наличии гражданства иностранного государства; документ о заключении или расторжении брака; свидетельство о рождении ребенка, включенное в заявление о приеме в гражданство Российской Федерации.



Жители оккупированных территорий смогут получить российские паспорта без обязательных экзаменов или соблюдения требования о проживании в России сроком более чем на пять лет. Также документ предусматривает, что заявление на выдачу гражданства от жителей самопровозглашенных республик должны рассматривать не более трех месяцев. Основными условиями изменения гражданства будут наличие паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" и сдача украинского паспорта.