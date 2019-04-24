У Зеленского прокомментировали указ Путина о выдаче паспортов РФ жителям Донбасса

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных территорий на Донбассе. В команде Владимира Зеленского отметили, что эти действия являются еще одним наглядным подтверждением для мирового сообщества истинной роли России, как государства-агрессора, которое ведет против Украины войну.

На Facebook-странице команды Владимира Зеленского указано, что выдачей паспортов РФ в ОРДЛО Россия признала свою ответственность как государства-оккупанта.

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В сообщении говорится, что указ Владимира Путина "не приближает нас к решению основной цели – прекращение огня".

У Зеленского уверяют, что Украина будет делать "все от нее зависящее, чтобы защитить, оказать надлежащую помощь и обеспечить права своих граждан, которые вынуждены находиться на оккупированных территориях. В пресс-службе добавили, что рассчитывают на поддержку международного сообщества и усиление дипломатического и санкционного давления на РФ.

В команде Зеленского подчеркнули, что одним из приоритетов будет "решение насущных жизненных проблем переселенцев и расширение возможностей для поддержки связей с гражданами Украины на оккупированных территориях, комплекс мероприятий для прекращения войны и деоккупации наших территорий".

Что предусматривает указ Путина о получении гражданства РФ для жителей Донбасса?Документ предусматривает, что заявление на выдачу гражданства от жителей самопровозглашенных республик должны рассматривать не дольше трех месяцев. Соответствующий указ появился на сайте российского президента. Указ вступает в силу со дня официального опубликования.



В документе указано, что лица, которые постоянно проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.