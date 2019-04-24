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      Кремль готовит аннексию Донбасса, – Порошенко о выдаче паспортов РФ в ОРДЛО

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      Порошенко отреагировал на указ Путина о выдаче российских паспортов на Донбассе
      Порошенко отреагировал на указ Путина о выдаче российских паспортов на Донбассе / Фото из открытых источников

      Петр Порошенко отреагировал на указ Владимира Путина об упрощении выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий на Донбассе. По словам президента, Кремль пытается оправдать и легитимизировать свое военное присутствие в Украине и может планировать аннексию региона.

      Порошенко отметил, что указ Путина – беспрецедентное вмешательство Москвы во внутренние дела Украины и нарушение обязательств Минских договоренностей. Такими действиями Кремль нарушает международное гуманитарное право, которое запрещает оккупационным властям менять гражданство жителей оккупированных территорий.

      Читайте также: Россия подтвердила, что воюет с Украиной, – Черныш о выдаче РФ паспортов жителям Донбасса

      Россия сама тормозит процесс установления мира на Донбассе. Своими провокационными поступками агрессор пытается разрушить Минские договоренности, где четко прописаны его обязательства: прекратить обстрелы, вывести свои войска и вооружение с Донбасса, освободить украинских заложников, вернуть Украине контроль над ее государственной границей.

      Речь идет фактически о подготовке Кремлем к следующему шагу агрессии против нашего государства – аннексии украинского Донбасса или создания российского анклава в Украине. Призываю международных партнеров не допустить худшего сценария, жестко осудить деструктивные и преступные действия российских властей, а также усилить режим международных санкций, 
      – подчеркнул президент.

      Кроме того, глава государства поручил Минстерству иностранных дел немедленно инициировать обсуждение этого вопроса в рамках Совета Безопасности ООН, а также в ОБСЕ и ЕС.

      Что предусматривает скандальный указ Путина? Документ предусматривает, что заявление на выдачу гражданства от жителей самопровозглашенных республик должно рассматриваться не дольше трех месяцев. Соответствующий указ появился на сайте российского президента, поэтому он уже вступил в силу.

      В документе указано, что лица, которые постоянно проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. Они смогут получить российские паспорта без обязательных экзаменов или соблюдения требования о проживании в РФ сроком свыше пяти лет.

      Основные условия смены гражданства – наличие паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" и сдача украинского паспорта. Однако желающим нужно будет ехать в Ростовскую область, на месте паспорта будут получать только пророссийские боевики.
      Украина уже обратилась в Совет безопасности ООН относительно скандального указа российского президента.

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      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Владимир Путин Новости России Минские договоренности Украина – Россия
      Источник: 24 канал
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