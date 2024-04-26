Россия чрезвычайно редко применяет истребитель Су-57 для атак и прячет его от украинских систем ПВО. Об этом рассказал представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

Читайте также Когда в Украину начнут прибывать первые F-16: в Пентагоне дали четкий ответ

Система ПВО может поразить самолет

По его словам, россияне пытаются держать этот самолет на соответствующем расстоянии и "берегут" его.

Самолет Су-57 россияне уже ранее использовали, однако стараются его держать на большом расстоянии, поскольку он может быть поражен нашей ПВО. А это достаточно дорогая и своеобразная для них "погремушка", которую они берегут. Это для них дорогая и своеобразная игрушка,

– объяснил Евлаш.

Предыдущие применения

Несмотря на определенную осторожность, россияне ранее использовали истребитель, в частности во время последнего комбинированного удара по Украине. 11 апреля россияне выпустили по меньшей мере 12 ракет типа Х-50/69, носителем которых является Су-57.

Эти ракеты достаточно сложно отличить в воздухе, поскольку они достаточно приближены по своим тактико-техническим характеристикам и их сложно определить до того, как они окажутся в руках экспертов,

– добавил представитель Воздушных сил.

Обратите внимание! Враг также вывел на боевое дежурство в Черное море два подводных ракетоносителя. В случае объявления тревоги оперативно переходите в укрытие и не пренебрегайте собственной безопасностью.

Россияне обстреливают Украину: последние новости