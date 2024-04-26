Росія надзвичайно рідко застосовує винищувач Су-57 для атак та ховає його від українських систем ППО. Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Система ППО може вразити літак

За його словами, росіяни намагаються тримати цей літак на відповідній відстані та "бережуть" його.

Літак Су-57 росіяни вже раніше використовували, однак намагаються його тримати на великій відстані, оскільки він може бути вражений нашою ППО. А це досить дороге і своєрідне для них "брязкальце", яке вони бережуть. Це для них дорога і своєрідна іграшка,

– пояснив Євлаш.

Попередні застосування

Попри певну обережність, росіяни раніше використовували винищувач, зокрема під час останнього комбінованого удару по Україні. 11 квітня росіяни випустили щонайменше 12 ракет типу Х-50/69, носієм яких є Су-57.

Ці ракети досить складно відрізнити в повітрі, оскільки вони досить наближені за своїми тактико-технічними характеристиками і їх складно визначити до того, як вони опиняться в руках експертів,

– додав речник Повітряних сил.

Зверніть увагу! Ворог також вивів на бойове чергування в Чорне море два підводні ракетоносії. У разі оголошення небезпеки оперативно переходьте в укриття та не нехтуйте власною безпекою.

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