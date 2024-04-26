Так, після доволі довгої паузи ворог вивів на бойове чергування в Чорне море підводні ракетоносії. 24 Канал радить бути уважними до сигналів повітряних тривог. У разі оголошення небезпеки оперативно переходьте в укриття та не нехтуйте власною безпекою.

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Росія вивела ракетоносії у Чорне море

Як повідомили у Силах оборони півдня України, російські загарбники після дотримання тривалої паузи вивів на бойове чергування в Чорне море два підводні ракетоносії.

Сумарний залп "Калібрів" – до 8 ракет,

– йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що станом на зараз решта ворожих кораблів перебувають у пунктах базування.

У ГУР повідомляли, що найближчим часом Росія може застосувати крилаті ракети "Калібр". Останнім часом вони їх накопичували. Відомо, що ці ракети базуються, зокрема й на кораблях.

Що відомо про "Калібри"

"Калібри" є цілим сімейством крилатих ракет розроблених російським конструкторським бюро Новатор. Уперше їх представили публіці в 1993 році. На озброєнні країни-агресора є ракетні комплекси "Калібр" для озброєння підводних човнів, ракетні комплекси для озброєння бойових надводних кораблів, мобільні ракетні комплекси "Калібр-М", а також комплекси ракетної зброї авіаційного базування "Калібр-А".

Окупанти переховували свої кораблі

Розвідка Великобританії у своєму звіті 8 квітня повідомила, що ще 1 квітня ракетний фрегат "Адмірал Григорович" провів роботи з поводження з озброєнням на об'єкті в порту Новоросійськ.

Зазначається, що сучасні російські військові кораблі, такі як фрегат "Адмірал Григорович", мають системи вертикального пуску для стрільби крилатими ракетами по морських та наземних цілях.

Такі ракети історично перезаряджалися у Севастополі. Однак станом на зараз його було переміщено до Новоросійська. Вочевидь окупанти побоюються нових успішних ударів України по суднах флоту, який і так "йде на дно".

Чорноморський флот, ймовірно, залишиться поряд із Новоросійськом, задля уникнення українського нападу з моря. Його інфраструктура технічного обслуговування, логістики та поводження з озброєнням у Новоросійську, швидше за все, була покращена.