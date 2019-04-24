Путин разрешил жителям Донбасса получить паспорт России и сохранить украинский

Россия пошла на подлость с выдачей своего гражданства жителям оккупированного Донбасса. Так, жители ОРДЛО могут получить паспорт РФ и не отказываться от украинского. Заметим, в Украине двойное гражданство запрещено законом.

В Министерстве внутренних дел РФ заявили, что Путин якобы позволил жителям оккупированных районов Донбасса получить российский паспорт из-за того, что они оказались в сложной ситуации.

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Планируется, что прием заявлений в данной категории граждан будет осуществляться через уполномоченных лиц "ДНР" и "ЛНР" и рассматриваться на территории Ростовской области, где для этого есть все необходимые условия. Указанная категория граждан имеет право обратиться с заявлением о приобретении гражданства России, не отказываясь от украинского гражданства,

– заявили в МВД.

Кроме того, жители оккупированных территорий смогут получать загранпаспорт РФ. В общем, российские ведомства будут рассматривать заявления желающих получить гражданство страны-агрессора до 3 месяцев.

Сам Путин цинично заявил, что выдача паспортов жителям Донбасса – это лишь вопрос гуманитарного характера. По его словам, Россия не хочет создавать какие-либо проблемы Украине и будущему президенту Владимиру Зеленскому.

Что предусматривает скандальный указ Путина о гражданстве РФ?

Документ предусматривает, что заявление на выдачу гражданства от жителей самопровозглашенных республик должны рассматривать не более трех месяцев. Соответствующий указ появился на сайте российского президента, поэтому он уже вступил в силу.



В документе указано, что лица, которые постоянно проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. Они смогут получить российские паспорта без обязательных экзаменов или соблюдения требования о проживании в РФ сроком более чем пять лет.