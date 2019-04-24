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      Путін дозволив жителям Донбасу отримати паспорт Росії і зберегти український

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      Жителі окупованого Донбасу можуть отримати паспорт РФ без відмови від українського
      Жителі окупованого Донбасу можуть отримати паспорт РФ без відмови від українського / Фото з відкритих джерел

      Росія пішла на підлість з видачею свого громадянства жителям окупованого Донбасу. Так, мешканці ОРДЛО можуть отримати паспорт РФ і не відмовлятися від українського. Зауважимо, в Україні подвійне громадянство заборонене законом.

      У Міністерстві внутрішніх справ РФ заявили, що Путін нібито дозволив мешканцям окупованих районів Донбасу отримати російський паспорт через те, що вони опинилися у складній ситуації.

      Читайте також: Паспорт для окупованих: як Путін впливатиме на Донбас та чим це може завершитись

      Планується, що прийом заяв у даній категорії громадян буде здійснюватися через уповноважених осіб "ДНР" і "ЛНР" і розглядатися на території Ростовської області, де для цього є всі необхідні умови. Зазначена категорія громадян має право звернутися із заявою про набуття громадянства Росії, не відмовляючись від українського громадянства,
      – заявили в МВС.

      Окрім того, жителі окупованих територій зможуть отримувати закордонний паспорт РФ. Загалом, російські відомства розглядатимуть заяви бажаючих отримати громадянство країни-агресора до 3 місяців.

      Сам Путін цинічно заявив, що видача паспортів жителям на Донбасі – це лише питання гуманітарного характеру. За його словами, Росія не хоче створювати які-небудь проблеми Україні та майбутньому президенту Володимиру Зеленському.

      Що передбачає скандальний указ Путіна про громадянство РФ?Документ передбачає, що заяву на видачу громадянства від жителів самопроголошених республік повинні розглядати не довше трьох місяців. Відповідний указ з'явився на сайті російського президента, тому він уже набрав чинності.

      У документі зазначено, що особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України, мають право звернутися із заявами про прийом до громадянства Російської Федерації у спрощеному порядку. Вони зможуть отримати російські паспорти без обов'язкових іспитів чи дотримання вимоги щодо проживання в РФ терміном у понад п'ять років.

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      Теги: Новини політики Україна – Росія Новини Росії Новини України Війна на Донбасі
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