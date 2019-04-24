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      Волкер: Выдача российских паспортов жителям Донбасса – пункт оккупационного сценария

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      Россия прибегла к новому шагу с "оккупационного сценария"
      Россия прибегла к новому шагу с "оккупационного сценария" / Иллюстративное фото

      Провокация – так спецпредставитель госдепа США Курт Волкер назвал указ президента России Путина по упрощению процедуры выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. К тому же, этот шаг Кремля подрывает минские договоренности и похож больше на пункт "оккупационного сценария", чем на усилия для достижения мира.

      "Донбасс – это Украина", – написал Волкер в своем Twitter. И подчеркнул: "Люди там – несмотря на то, какой язык общения предпочитают – украинцы".

      Читайте также: Это правильно, – Волкер о желании Зеленского вести прямой диалог с Путиным

      "Решение России о выдаче паспортов жителям оккупированной части Донбасса – провокационно и взято из "оккупационного сценария". Оно подрывает усилия, направленные на имплементацию минских договоренностей и восстановление контроля Украины над Донбассом", – заявил Волкер.

      24 апреля Путин упростил получение гражданства России для жителей Донбасса. Подробно о ситуации и о том, как отреагировали Украина и мир – в материале 24 канала

      Решение Кремля осудила и посол Франции в Украине Изабель Дюмон: "Мы осуждаем решение России об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям Донецка и Луганска. Это решение противоречит минским договоренностям".

      Действующий президент Петр Порошенко по этому поводу заявил: "Речь идет фактически о подготовке Кремлем к следующему шагу агрессии против нашего государства – аннексии украинского Донбасса или создания российского анклава в Украине".

      От имени лидера президентских выборов 2019 года Владимира Зеленского опубликовали в Facebook заявление относительно указа Путина: "Указом о выдаче российских паспортов гражданам Украины, которые находятся на временно неподконтрольных нашей стране территориях, Российская Федерация признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта".

      А вот Российская Федерация в лице Путина объяснила свое решение "гуманитарными" намерениями: "У нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти. Но не можем терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на "территории Донецкой и Луганской республик", вообще лишены гражданских прав".

      Окуповані
      Карта временно оккупированных Россией украинских территорий Донбасса

      Читайте также: Распоряжение Путина о выдаче паспортов на Донбассе – это намек на переговоры, – эксперт

      Что предусматривает скандальный указ Путина?
      Заявление на выдачу гражданства России от жителей псевдореспублик должны рассматривать не более трех месяцев. Соответствующий указ появился на сайте российского президента.

      В документе указано, что лица, которые постоянно проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины имеют право обратиться с заявлениями о вступлении в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. Они смогут получить российские паспорта без обязательных экзаменов или соблюдения требования о проживании в РФ сроком более чем пять лет.

      Основные условия изменения гражданства – наличие паспортов "ЛНР" и "ДНР". Однако желающим следует поехать в Ростовскую область. На месте паспорта будут получать только пророссийские боевики.

      Украина уже обратилась в Совет безопасности ООН из-за скандального указа российского президента. А Совбез ООН проведет заседание по этому поводу в ближайшее время – скорее всего, уже 25 апреля.

      Обратите внимание: О паспорте для оккупированных, как Путин будет влиять на Донбасс и чем это может закончиться

      blog_ava
      Путин упростил получение гражданства РФ для жителей Донбасса: как отреагировали Украина и мир
      24 апреля
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      Теги: Новости Украины Новости России Новости США Новости Франции Украина – Россия Курт Волкер Война на Донбассе Новости Луганска Новости Донецка Владимир Путин Новости политики
      Источник: 24 канал
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