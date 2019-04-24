Волкер: Выдача российских паспортов жителям Донбасса – пункт оккупационного сценария

Провокация – так спецпредставитель госдепа США Курт Волкер назвал указ президента России Путина по упрощению процедуры выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. К тому же, этот шаг Кремля подрывает минские договоренности и похож больше на пункт "оккупационного сценария", чем на усилия для достижения мира.

"Донбасс – это Украина", – написал Волкер в своем Twitter. И подчеркнул: "Люди там – несмотря на то, какой язык общения предпочитают – украинцы".

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"Решение России о выдаче паспортов жителям оккупированной части Донбасса – провокационно и взято из "оккупационного сценария". Оно подрывает усилия, направленные на имплементацию минских договоренностей и восстановление контроля Украины над Донбассом", – заявил Волкер.

Donbas is and the people there - regardless of preferred language - are Ukrainian. Russia’s recent decision to issue passports is highly provocative & is straight from its “occupation playbook” and undermines efforts to implement Minsk & restore Donbas to Ukrainian control. — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 24 апреля 2019 г.

24 апреля Путин упростил получение гражданства России для жителей Донбасса. Подробно о ситуации и о том, как отреагировали Украина и мир – в материале 24 канала

Решение Кремля осудила и посол Франции в Украине Изабель Дюмон: "Мы осуждаем решение России об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям Донецка и Луганска. Это решение противоречит минским договоренностям".

Nous condamnons la décision de la Russie de faciliter l’octroi de la nationalité russe aux habitants de Donetsk et Louhansk. Cette décision contredit les accords de Minsk et ne facilite pas les efforts déployés en vue du règlement du conflit. — Isabelle Dumont (@isabelledumont) 24 апреля 2019 г.

Действующий президент Петр Порошенко по этому поводу заявил: "Речь идет фактически о подготовке Кремлем к следующему шагу агрессии против нашего государства – аннексии украинского Донбасса или создания российского анклава в Украине".

От имени лидера президентских выборов 2019 года Владимира Зеленского опубликовали в Facebook заявление относительно указа Путина: "Указом о выдаче российских паспортов гражданам Украины, которые находятся на временно неподконтрольных нашей стране территориях, Российская Федерация признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта".

А вот Российская Федерация в лице Путина объяснила свое решение "гуманитарными" намерениями: "У нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти. Но не можем терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на "территории Донецкой и Луганской республик", вообще лишены гражданских прав".



Карта временно оккупированных Россией украинских территорий Донбасса

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Что предусматривает скандальный указ Путина?

Заявление на выдачу гражданства России от жителей псевдореспублик должны рассматривать не более трех месяцев. Соответствующий указ появился на сайте российского президента.



В документе указано, что лица, которые постоянно проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины имеют право обратиться с заявлениями о вступлении в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. Они смогут получить российские паспорта без обязательных экзаменов или соблюдения требования о проживании в РФ сроком более чем пять лет.



Основные условия изменения гражданства – наличие паспортов "ЛНР" и "ДНР". Однако желающим следует поехать в Ростовскую область. На месте паспорта будут получать только пророссийские боевики.

Украина уже обратилась в Совет безопасности ООН из-за скандального указа российского президента. А Совбез ООН проведет заседание по этому поводу в ближайшее время – скорее всего, уже 25 апреля.

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