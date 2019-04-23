Это правильно, – Волкер о желании Зеленского вести прямой диалог с Путиным

Желание победителя президентских выборов Владимира Зеленского вести прямой диалог с лидером России Владимиром Путиным – это правильное дело, а не плохое. Новый глава Украины может дать старт новым переговорам, но для решения проблемы оккупированных территории нужно, чтобы Россия изменила свою агрессивную позицию.

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер в эфире PBS заявил, что поддерживает прямой диалог Зеленского и Путина.

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Также, он разделяет позицию кандидата относительно конфликта на Донбассе, о том, что никто не имеет настоящего ответа, как остановить главу Кремля, но необходимо продолжать переговоры для достижения перемирия.

Я думаю то, что он сказал о конфликте и о своем подходе, сейчас является абсолютно правильным. Он твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Он хочет вернуть земли. Он не собирается отступать от этого... Это важно для Украины и России иметь непосредственные обсуждения, и поэтому, я думаю, что его желание разговаривать с Путиным – это правильное дело, а не плохое,

– подчеркнул Волкер.

По его мнению, победа Зеленского на президентских выборах может создать новую возможность для диалога с Путиным.

"Будем надеяться, что поскольку это новый президент, это просто возможность для нового старта с диалогом, хотя в изменениях на самом деле нуждается именно позиция России относительно вторжения и оккупации территории", – подчеркнул спецпредставитель США.

Что говорит Зеленский о Путине? Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что российский президент Владимир Путин является его личным врагом. Также он убежден, что у оккупированного Донбасса не должно быть особого статуса. Если же лидер "95 Квартала" встретится с президентом РФ, то скажет ему: "Спасибо, что вернули территории, сколько вы готовы заплатить за восстановление Донбасса?".



Что обещает сделать Зеленский на посту президента

Каковы официальные результаты выборов президента? В Украине завершился второй тур выборов президента Украины. ЦИК уже подсчитала 99,92% голосов: Владимир Зеленский сейчас получил 73,23% голосов, а Петр Порошенко – 24,45%. Поэтому, отрыв между кандидатами – более 48%. Еще 2.31% избирательных бюллетеней ЦИК признала недействительными по Украине.



