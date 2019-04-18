Зеленский признал Путина врагом

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает, что российский президент Владимир Путин является его личным врагом.

Зеленский считает, что у оккупированного Донбасса не должно особого статуса. Об этом кандидат в президенты Украины рассказал в интервью "РБК-Украина".

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На вопрос о том, является ли Путин лично для него врагом, Зеленский ответил: "Конечно".

Кроме того, кандидат в президенты исключил принятия закона, который бы гарантировал амнистию для боевиков самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик".

Зеленский отметил, что жителей оккупированного Донбасса и остальной Украины разделяет информационная стена. Поэтому кандидат предлагает создать русскоязычный европейский медиа-портал для правильного освещения событий в Украине.

Я считаю, что это вообще наша великая история, и нам придется долго выходить из этой криминальной ситуации,

– добавил Зеленский.

После объявления результатов Национального экзит-пола во время первого тура президентских выборов Зеленский провел короткий брифинг в своем штабе. Тогда Зеленский заявил, что если встретится с Путиным, то скажет ему: "Спасибо, что вернули территории, сколько вы готовы заплатить за восстановление Донбасса?". В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия готова объяснить кандидату, что Москва "не оккупирует никакие территории".

Кто победил на выборах президента в первом туре?

После подсчета ЦИК 100% голосов первого тура выборов лидером президентской гонки является Владимир Зеленский, который набирает 30,24% голосов избирателей, Петр Порошенко – 15,95%. За Юлию Тимошенко проголосовали 13,40% избирателей, за Юрия Бойко – 11,67%, за Анатолия Гриценко – 6,91%. Явка составила 62,8% избирателей.



Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля 2019 года.