00:14
1 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПЕТР ПОРОШЕНКО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Русских снова будут грабить. Новые доказательства двойника Путина
      Вєсті Кремля
      19:20, 30 марта
      Вести.UA: Как Ляшко удивляет Запад. Причины депрессии Добкина
      Вєсті.UA
      20:24, 29 марта
      Махинации, подделки и сомнительные нотариусы: возмутительные схемы захвата имущества в столице
      ЦРУ
      09:00, 29 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Дальнобойщики в рейсе
      Згадати все
      15:31, 30 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПЕТР ПОРОШЕНКО

      Что Зеленский скажет Путину на встрече: спасибо, что вернул территорию Донбасса

      1001 Читати новину українською

      Владимир Зеленский лидирует в соответствии с результатами Национального экзит-пола. На коротком брифинге в своем штабе он ответил всего на несколько вопросов.

      Журналисты спросили у Зеленского, что он скажет Путину при встрече, сообщает корреспондент 24 канала.

      Читайте также: Выборы президента Украины 2019: первые официальные результаты

      Владимир Зеленский ответил, что встреча с президентом России еще не назначена.

      Я скажу Путину: спасибо, что вернули территории, сколько вы готовы заплатить за восстановление Донбасса?
      – сказал Зеленский.

      У кандидата в президенты также спросили, кого он видит на должностях министров и других высокопоставленных чиновников. Зеленский ответил, что до конца второго тура он "покажет" 5 членов его команды.

      Премьер-министром вижу специалиста, профессиональную человека. Фамилии сейчас нет,
      – добавил Зеленский.

      У кандидата спросили, что он будет делать, если часть общества выйдет на улицы и будет против президента Зеленского.

      Я воевать с обществом не буду. Я собирать палатки и майданы, чтобы защищать свою персону, не буду, если украинцы против меня, потому что жизнь – самое главное,
      – подчеркнул Зеленский.

      Владимир Зеленский рассказал о предстоящей первой встрече с Путиным: смотрите видео

      Согласно окончательным результатам Национального экзит-пола лидирует Владимир Зеленский – 30,6% голосов. Следующую позицию занял Петр Порошенко – 17,8% голосов. Третьей стала Юлия Тимошенко – 14,2% голосов. В топ-5 также вошли Юрий Бойко (9,7%) и Анатолий Гриценко (7,1%).

      екзит-пол результати виборів зеленський порошенко бойко тимошенко гриценко
      Окончательные результаты Национального экзит-пола

       

       

      blog_ava
      Выборы президента Украины 2019: первые официальные результаты
      31 марта
      31678
      Теги: Выборы Президента 2019 Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский Украина – Россия Владимир Путин Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 31 марта
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      День выборов: самые странные зашквары во время голосования
      31 марта , 23:37 День выборов: самые странные зашквары во время голосования
      Євгенія Мазур 439
      Президентские выборы-2019: онлайн-трансляция на 24 канале
      31 марта , 22:18 Президентские выборы-2019: онлайн-трансляция на 24 канале
      20711
      Кто такой Петр Порошенко: что известно о кандидате в президенты
      31 марта , 23:25 Кто такой Петр Порошенко: что известно о кандидате в президенты
      2999
      Кто такой Владимир Зеленский: биография кандидата в президенты
      31 марта , 23:20 Кто такой Владимир Зеленский: биография кандидата в президенты
      29879
      Главные новости 31 марта: президентские выборы и их победители по данным экзит-пола
      31 марта , 22:40 Главные новости 31 марта: президентские выборы и их победители по данным экзит-пола
      3379
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто пойдет и какие у них шансы
       18 марта , 14:12
      Как выглядят штабы кандидатов в президенты: фото и видео
       31 марта , 15:24
      Кто такой Роман Насиров: что известно о кандидате в президенты
       24 января , 16:00
      Украинские владельцы дизельгейтных VW Golf до сих пор не потеряли регистрацию
       29 августа 2018 , 14:00
      Стали известны подробности о новой Hyundai Sonata 2020: фото
       6 марта , 14:10
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук