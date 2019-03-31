Что Зеленский скажет Путину на встрече: спасибо, что вернул территорию Донбасса

Владимир Зеленский лидирует в соответствии с результатами Национального экзит-пола. На коротком брифинге в своем штабе он ответил всего на несколько вопросов.

Журналисты спросили у Зеленского, что он скажет Путину при встрече, сообщает корреспондент 24 канала.

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Владимир Зеленский ответил, что встреча с президентом России еще не назначена.

Я скажу Путину: спасибо, что вернули территории, сколько вы готовы заплатить за восстановление Донбасса?

– сказал Зеленский.

У кандидата в президенты также спросили, кого он видит на должностях министров и других высокопоставленных чиновников. Зеленский ответил, что до конца второго тура он "покажет" 5 членов его команды.

Премьер-министром вижу специалиста, профессиональную человека. Фамилии сейчас нет,

– добавил Зеленский.

У кандидата спросили, что он будет делать, если часть общества выйдет на улицы и будет против президента Зеленского.

Я воевать с обществом не буду. Я собирать палатки и майданы, чтобы защищать свою персону, не буду, если украинцы против меня, потому что жизнь – самое главное,

– подчеркнул Зеленский.

Владимир Зеленский рассказал о предстоящей первой встрече с Путиным: смотрите видео

Согласно окончательным результатам Национального экзит-пола лидирует Владимир Зеленский – 30,6% голосов. Следующую позицию занял Петр Порошенко – 17,8% голосов. Третьей стала Юлия Тимошенко – 14,2% голосов. В топ-5 также вошли Юрий Бойко (9,7%) и Анатолий Гриценко (7,1%).



Окончательные результаты Национального экзит-пола