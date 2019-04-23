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      Зеленский бросил вызов Путину, – немецкий евродепутат

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      Зеленский бросил вызов Путину – детали – немецкий евродепутат
      Зеленский бросил вызов президенту РФ Путину / Фото из открытых источников

      Победа Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине бросила вызов постсоветским структурам, особенно президенту России Владимиру Путину.

      Депутат Европарламента от Германии из фракции Европейской народной партии Михаэль Галер в интервью DW отметил, что украинцы во время выборов продемонстрировали, что очень хотят перемен в вопросе реформ и сохранить выбранный ранее внешнеполитический курс. Ведь и Зеленский и Порошенко в ходе российской агрессии поддерживают дальнейшую евроинтеграцию Украины.

      Читайте также: Победа Зеленского на выборах: чего следует ожидать от него как президента Украины

      Также евродепутат оценил слова Зеленского, которыми он обратился к странам постсоветского пространства после объявления результатов экзит-пола.

      Зеленский сделал очень интересное заявление. Он обратился к гражданам на постсоветском пространстве и сказал: мол, посмотрите, то, что возможно в Украине, возможно и для вас. Таким образом он бросил вызов постсоветским структурам и особенно также Путину. Но для России здесь речь идет скорее о внутриполитическом вопросе,
      – заявил Галер.

      По его мнению, в Москве сейчас хотят присмотреться к Зеленскому. Кандидат выступил за диалог с Россией, которая начала войну на Донбассе и оккупировала Крым, ведь преследует цель прекратить эту агрессию.

      "Но в Москве, конечно, хотят сначала присмотреться к нему, какие именно другие акценты он расставит. Думаю, что при этом его конечная цель останется неизменной. Но вместе с западными партнерами следует продолжить диалог с Москвой, поскольку проблемы и в дальнейшем остаются вызванными Москвой. И поэтому для того, чтобы Москва изменила свою политику, нужно с ней говорить", – отметил немец.

      Какие официальные результаты выборов президента?В Украине завершился второй тур выборов президента Украины. ЦИК уже подсчитала 99,92% голосов – Владимир Зеленский пока получил 73,23% голосов, а Петр Порошенко – 24,45%. Поэтому, разрыв между кандидатами – более 48%. Еще 2.31% избирательных бюллетеней ЦИК признала недействительными по Украине.

      Зеленский победил во втором туре выборов: видео

       

       

       

      Что обещает сделать Зеленский на посту президента?​Лидер "95 Квартала" заявил, что идет в президенты Украины только на один срок – 5 лет. Обещает подать первый законопроект "О народовластии", который должен формировать главные задачи для власти, в частности через референдумы. Предлагает внести законопроекты о снятии неприкосновенности с президента, народных депутатов, судей, об импичменте президента и отзыве нардепа. Он предлагает проводить выборы в парламент и местные советы по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и прогулы заседаний – лишать мандатов.

      Зеленский также предлагает провести референдум по вступлению Украины в НАТО, а зарплату для украинских военных сделать на "уровне натовских стандартов".

      blog_ava
      Главный вызов у Зеленского один, - эксперт
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      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Украина – Россия Новости России Европарламент Владимир Путин Порошенко и Зеленский
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