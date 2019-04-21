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      Зеленский прокомментировал победу на выборах по результатам экзит-пола

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      Зеленский о победе на выборах 2019 - результаты экзит-пола
      Зеленский отреагировал на результаты экзит-пола / Getty Images

      Владимир Зеленский отреагировал на результаты Национального экзит-пола, по которым он лидирует во втором туре выборов президента Украины. По этим данным, за него отдали свой голос 73,2% избирателей.

      Зеленский поцеловал и обнял жену Елену, а потом всех представителей своего штаба, которые были рядом с ним на сцене.

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      Он поблагодарил родных, сторонников, свою ЗЕ-команду, команду "Квартала 95", правоохранителей, СБУ, военных и волонтеров, наблюдателей, которые отдавали за него свои голоса и помогли победить на выборах.

      Спасибо всем украинцам, которые меня поддержали. И тем украинцам, которые сделали другой выбор. Я обещаю, что никогда не подведу вас всех,
      – подчеркнул он.

      Напоследок он добавил, что пока официально не является президентом, потому, как гражданин Украины, говорит всем странам постсоветского союза: посмотрите на нас – все возможно.


      Штаб Владимира Зеленского

      Добавим, кандидат в президенты вышел из своего штаба и не ответил на вопросы журналистов.

      Зеленский отреагировал на свою победу на президентских выборах: видео

      Каковы данные экзит-пола?

      По состоянию на 18:00 лидирует Владимир Зеленский – 73,2% голосов. Больше всего Зеленского поддержали на Востоке, на Юге, в Центре и меньше всего – на Западе. Вторую позицию занял Петр Порошенко – 25,3% голосов. Еще 1,5% избирателей испортили бюллетень.

      Национальный экзит-пол-2019 провели три социологических агентства: фонд "Демократические инициативы", КМИС и Центр Разумкова. Они опросили около 17 тысяч избирателей на выходе из 400 участков.

      Зеленский победил во втором туре выборов: видео

      Что обещает сделать Зеленский на посту президента? Лидер "95 Квартала" заявил, что идет в президенты Украины только на один срок – 5 лет. Обещает подать первый законопроект "О народовластии", который должен формировать главные задачи для власти, в частности через референдумы. Также предлагает внести законопроекты о снятии неприкосновенности с президента, народных депутатов, судей, об импичменте президента и отзыве нардепа. Он предлагает проводить выборы в парламент и местные советы по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и прогулы заседаний – лишать мандатов.

      Зеленский также предлагает провести референдум относительно вступления Украины в НАТО, а зарплату для украинских военных сделать на "уровне НАТОвских стандартов".


      Что обещает сделать Владимир Зеленский

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      Результаты экзит-пола на выборах-2019: онлайн-трансляция
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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Выборы Президента 2019
      Источник: 24 канал
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