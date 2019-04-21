Зеленський прокоментував перемогу на виборах за результатами екзит-полу

Володимир Зеленський відреагував на результати Національного екзит-полу, за якими він лідирує у другому турі виборів президента України. За цими даними, за нього віддали свій голос 73,2% виборців.

Зеленський поцілував і обняв дружину Олену, а потім усіх представників свого штабу, що були поруч з ним на сцені.

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Він подякував рідним, прихильникам, своїй ЗЕ-команді, команді "Кварталу 95", правоохоронцям, СБУ, військовим і волонтерам, спостерігачам, які віддавали за нього свої голоси та допомогли перемогти на виборах.

Дякую усім українцям, які мене підтримали. І тим українцям, які зробили інший вибір. Я обіцяю, що ніколи не підведу вас усіх,

– наголосив він.

Наостанок він додав, що поки офіційно не є президентом, тому як громадянин України наголошує усім країнам пострадянського союзу: подивіться на нас – усе можливо.



Штаб Володимира Зеленського

Додамо, кандидат у президенти вийшов зі свого штабу і не відповів на питання журналістів.

Зеленський відреагував на свою перемогу на президентських виборах: відео

Які дані екзит-полу?

Станом на 18:00 лідирує Володимир Зеленський – 73,2% голосів. Найбільше Зеленського підтримали на Сході, на Півдні, у Центрі та найменше на Заході.Другу позицію посів Петро Порошенко – 25,3% голосів. Ще 1,5% виборців зіпсували бюлетень.

Національний екзит-пол-2019 провели три соціологічні агентства: фонд "Демократичні ініціативи", КМІС та Центр Разумкова. Вони опитали близько 17 тисяч виборців на виході з 400 дільниць.

Зеленський переміг у другому турі виборів: відео

Що обіцяє зробити Зеленський на посаді президента?Лідер "95 Кварталу" заявив, що йде у президенти України лише на один термін – 5 років. Обіцяє подати перший законопроект "Про народовладдя", який мав би формувати головні завдання для влади, зокрема через референдуми. Також пропонує внести законопроекти про зняття недоторканності з президента, народних депутатів, суддів, про імпічмент президента та відкликання нардепа. Він пропонує проводити вибори до парламенту та місцевих рад за відкритими списками, а за "кнопкодавство" та прогули засідань – позбавляти мандатів.



Зеленський також пропонує провести референдум щодо вступу України до НАТО, а зарплату для українських військових зробити на "рівні натівських стандартів".





Що обіцяє зробити Володимир Зеленський