Як голосують в Україні станом на 12 годину: головне

21 квітня о 8 годині стартував другий тур президентських виборів-2019, у який вийшли чинний гарант Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський.

На виборах вже зафіксували низку порушень, але вони не є настільки суттєвими, аби можна було стверджувати про фальсифікацію виборів.

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Найголовніше про перебіг виборів станом на 12 годину:

– найбільш поширені правопорушення на нинішніх виборах – незаконна агітація, фото бюлетенів та спроби їх виносу з дільниці;

– станом станом на 12 годину 151 територіальний виборчий округ зі 199 надіслав до ЦВК відомості про явку. Нині активність виборців складає 17,66%;

– у Нікополі чоловік повідомив про мінування дільниці. Як виявилось, це був невдалий жарт. Найімовірніше, виборець був нетверезим;

– у Кривому Розі жінка у нетверезому стані з'їла бюлетень;

– кандидат на посаду глави держави Володимир Зеленський вже встиг проголосувати у Києві. Проте без інцидентів не обійшлось. Одна з активісток Femen зустріла кандидата у президенти на місці із криками: "Досі ґвалтувати країну"; а Петро Порошенко перед голосуванням вирішив заїхати у церкву;

– за повідомленням глави Нацполіції Сергія Князєва, досі не відкритою залишається дільниця на лінії розмежування у населеному пункті Лебединське. Також закритою залишилась дільниця у Волновасі;

– перші армійці вже віддали свої голоси за майбутнього президента України. Воїни по черзі приходять на прифронтові спецдільниці, змінюючи один одного на позиціях. У штабі сказали, проголосувати зможуть усі охочі. У день виборів на передовій не спокійно, проросійські бойовики продовжують активно обстрілювати позиції ЗСУ;

– за кордоном для українців працюватиме 101 виборча дільниця у 72 країнах. Перша закордонна дільниця на виборах президента України відкрилася у столиці Австралії Канберрі 20 квітня о 23 годині за київським часом. Останньою прийматиме громадян дільниця в американському Сан-Франциско, де українці зможуть віддати свій голос до 6:00 ранку 22 квітня за київським часом.