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      "Даємо відсіч та голосуємо": як проходить процес волевиявлення на передовій

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      На фронті знов не спокійно, проросійські окупанти продовжують порушувати всі можливі домовленості. Проте бійці ООС успішно вгамовують окупанта. І, як і вся країна, здійснюють волевиявлення.

      Військовослужбовці з самого ранку готуються віддати голос за свого фаворита.

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      Одну з дільниць обладнали спеціально для військових, всього у чотирьох сотнях метрів від лінії зіткнення. Захисник України Ярослав, який ще кілька годин тому відстрілювався від російських найманців, а тепер успішно проголосував.

      Ми після такої неспокійної ночі прийшли, віддали свій голос. Сподіваємось, що вірно вибрали свій напрямок. Заради того тут і стоїмо. Всім бажаю щастя, здоров'я і мирного неба над головою, а зараз повертаємося на передову,
      – сказав військовослужбовець ЗСУ Ярослав.

      Голосування у військових відбувається планово: поки хтось з армійців виконує свій громадянський обов'язок, інші чергують в окопі. Все для того, аби спостережні пункти на лінії фронту не залишати без нагляду. А на іншій дільниці голосують вже цивільні. Серед них знімальна група 24 каналу, яка заздалегідь змінили місце голосування на прифронтову дільницю. Загалом же вона працює так само, як і по всій Україні.

      ​Голосування на передовій
      Голосування на передовій

      Місцеві наголосила, що проголосувати для них важливо. Символічним є те, що сьогодні над містом оновили синьо-жовтий стяг, який тут з'явився ще на початку війни. Тоді його підняли армійці-визволителі, але до цього часу кольори не витримали й він сильно змарнів. Новий стяг військовим передали столичні волонтери.

      Завдяки захисту воїнів прифронтова Мар'їнка цього дня відносно спокійно голосує. Проте поодинокі розриви снарядів і кулеметні черги на лінії зіткнення все одно чутно. 

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      Автор: Олексій Годзенко
      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 ЦВК Війна Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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