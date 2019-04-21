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      "Даем отпор и голосуем": как проходит процесс волеизъявления на передовой

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      На фронте опять не спокойно, пророссийские оккупанты продолжают нарушать все возможные договоренности. Однако бойцы ООС успешно унимают оккупанта. И, как и вся страна, осуществляют волеизъявление.

      Военнослужащие с самого утра готовятся отдать голос за своего фаворита.

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      Один из участков оборудовали специально для военных, всего в четырех сотнях метров от линии соприкосновения. Защитник Украины Ярослав, который еще несколько часов назад отстреливался от российских наемников, а теперь успешно проголосовал.

      Мы после такой беспокойной ночи пришли, отдали свой голос. Надеемся, что верно выбрали свое направление. Ради того здесь и стоим. Всем желаю счастья, здоровья и мирного неба над головой, а сейчас возвращаемся на передовую,
      – сказал военнослужащий ВСУ Ярослав.

      Голосование в военных происходит планово: пока кто-то из армейцев выполняет свой гражданский долг, другие дежурят в окопе. Все для того, чтобы наблюдательные пункты на линии фронта не оставлять без присмотра. А на другом участке голосуют уже гражданские. Среди них съемочная группа 24 канала, которая заранее изменила место голосования на прифронтовой участок. В целом же она работает так же, как и по всей Украине.

      ​Голосування на передовій
      Голосование на передовой

      Местные отметили, что проголосовать для них важно. Символично то, что сегодня над городом обновили сине-желтый стяг, который здесь появился еще в начале войны. Тогда его подняли армейцы-освободители, но к этому времени цвета не выдержали, и он сильно побледнел. Новый флаг военным передали столичные волонтеры.

      Благодаря защите воинов прифронтовая Марьинка в этот день относительно спокойно голосует. Однако одиночные разрывы снарядов и пулеметные очереди на линии соприкосновения все равно слышны.

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      Автор: Алексей Годзенко
      Теги: ЦИК Выборы Президента 2019 Война на Донбассе Война Новости Украины
      Источник: 24 канал
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