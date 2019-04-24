Волкер: Видача російських паспортів мешканцям Донбасу – пункт окупаційного сценарію

Провокація – так спецпредставник держдепу США Курт Волкер назвав указ президента Росії Путіна щодо спрощення процедури видачі російських паспортів жителям окупованого Донбасу. До того ж, цей крок Кремля підриває мінські домовленості і схожий більше на пункт з "окупаційного сценарію", ніж на зусилля для досягнення миру.

"Донбас – це Україна", – написав Волкер у своєму Twitter. І наголосив: "Люди там – попри те, якій мові спілкування надають перевагу – українці".

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"Рішення Росії щодо видачі паспортів мешканцям окупованої частини Донбасу – провокаційне і взяте з "окупаційного сценарію". Воно підриває зусилля, спрямовані на імплементацію мінських домовленостей та відновлення контролю України над Донбасом", – заявив Волкер.

Donbas is and the people there - regardless of preferred language - are Ukrainian. Russia’s recent decision to issue passports is highly provocative & is straight from its “occupation playbook” and undermines efforts to implement Minsk & restore Donbas to Ukrainian control. — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 24 апреля 2019 г.

24 квітня Путін спростив отримання громадянства Росії для жителів Донбасу. Детально про ситуацію та про те, як відреагували Україна і світ – у матеріалі 24 каналу

Рішення Кремля засудила й посол Франції в Україні Ізабель Дюмон: "Ми засуджуємо рішення Росії щодо спрощеного надання російського громадянства мешканцям Донецька та Луганська. Це рішення суперечить мінським домовленостям".

Nous condamnons la décision de la Russie de faciliter l’octroi de la nationalité russe aux habitants de Donetsk et Louhansk. Cette décision contredit les accords de Minsk et ne facilite pas les efforts déployés en vue du règlement du conflit. — Isabelle Dumont (@isabelledumont) 24 апреля 2019 г.

Чинний президент Петро Порошенко з цього приводу заявив: "Йдеться фактично про підготовку Кремлем до наступного кроку агресії проти нашої держави – анексії українського Донбасу або створення російського анклаву в Україні".

Від імені лідера президентських виборів 2019 Володимира Зеленського опублікували у Facebook заяву щодо указу Путіна: "Указом про видачу російських паспортів громадянам України, які перебувають на тимчасово непідконтрольних нашій державі територіях, Російська Федерація визнала свою відповідальність у якості держави-окупанта".

А от Російська Федерація в особі Путіна пояснила своє рішення "гуманітарними" намірами: "У нас немає жодного бажання створювати проблеми новій українській владі. Але не можемо терпіти ситуацію, за якої люди, що проживають на "території Донецької та Луганської республік", взагалі позбавлені цивільних прав".



Мапа тимчасово окупованих Росією українських територій Донбасу

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Що передбачає скандальний указ Путіна?Заяву на видачу громадянства Росії від жителів псевдореспублік повинні розглядати не довше трьох місяців. Відповідний указ з'явився на сайті російського президента.



У документі зазначено, що особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України мають право звернутися із заявами про вступ у громадянство Російської Федерації у спрощеному порядку. Вони зможуть отримати російські паспорти без обов'язкових іспитів чи дотримання вимоги щодо проживання в РФ терміном у понад п'ять років.



Основні умови зміни громадянства – наявність паспортів "ЛНР" і "ДНР". Проте охочим слід поїхати до Ростовської області. На місці паспорти отримуватимуть лише проросійські бойовики.

Україна вже звернулася до Ради безпеки ООН через скандальний указ російського президента. А Радбез ООН проведе засідання з цього приводу найближчим часом – найімовірніше, вже 25 квітня.

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