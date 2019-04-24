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      РФ посягает на ваше будущее, – Климкин призвал жителей Донбасса не принимать российские паспорта

      41 Читати новину українською
      Павел Климкин
      Павел Климкин / 24 канал

      Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал жителей оккупированного Донбасса не принимать российское гражданство. Он отметил, что своими действиями РФ пытается забрать у этих людей будущее.

      Глава Кремля Владимир Путин 24 апреля подписал указ, согласно которому начала работать упрощенная процедура выдачи российских паспортов для жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

      Читайте также: Путин упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса: какя реакция в Украине

      На такие действия Кремля уже отреагировал министр иностранных дел Павел Климкин.

      Призываю украинских граждан на оккупированных Россией территориях не принимать российские паспорта,
      – написал он в своем Twitter.

      Также Климкин добавил, что Россия уже украла у этих людей настоящее и сейчас пытается украсть будущее.

      Как будет происходить упрощенная процедура выдачи российских паспортов?

      Жители оккупированных территорий смогут получить российские паспорта без обязательных экзаменов или соблюдения требования по проживанию в России сроком более пяти лет.

      Основными условиями смены гражданства будут наличие паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" и сдача украинского паспорта. Однако желающим нужно будет ехать в Ростовскую область, только силовики будут получать паспорта на месте.

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе Новости политики Павел Климкин
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