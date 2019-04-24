РФ посягает на ваше будущее, – Климкин призвал жителей Донбасса не принимать российские паспорта

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал жителей оккупированного Донбасса не принимать российское гражданство. Он отметил, что своими действиями РФ пытается забрать у этих людей будущее.

Глава Кремля Владимир Путин 24 апреля подписал указ, согласно которому начала работать упрощенная процедура выдачи российских паспортов для жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

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На такие действия Кремля уже отреагировал министр иностранных дел Павел Климкин.

Призываю украинских граждан на оккупированных Россией территориях не принимать российские паспорта,

– написал он в своем Twitter.

Также Климкин добавил, что Россия уже украла у этих людей настоящее и сейчас пытается украсть будущее.

Закликаю українських громадян на окупованих Росією територіях не приймати російські паспорти. Росія позбавила вас сьогодення, а тепер зазіхає на ваше майбутнє. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 24 апреля 2019 г.

Как будет происходить упрощенная процедура выдачи российских паспортов?

Жители оккупированных территорий смогут получить российские паспорта без обязательных экзаменов или соблюдения требования по проживанию в России сроком более пяти лет.

Основными условиями смены гражданства будут наличие паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" и сдача украинского паспорта. Однако желающим нужно будет ехать в Ростовскую область, только силовики будут получать паспорта на месте.