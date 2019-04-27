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      Украина готовит против России жесткий пакет санкций

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      Украина готовит против России жесткие санкции
      Украина готовит против России жесткие санкции / Фото из открытых источников

      Украинские дипломаты готовят против Российской Федерации пакет новых санкций из-за решения Владимира Путина выдавать российские паспорта жителям оккупированных территорий Украины.

      В интервью телеканалу "Интер" министр иностранных дел Павел Климкин рассказал, что Киев потребует не персональных санкций, а более жестких – секторальных или экономических.

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      "Сейчас дипломаты Украины активно работают над созданием новой волны политического давления на Россию, а также подготовкой дополнительных украинских санкций против России", – говорится в сообщении пресс-службы МИД в Twitter.

      Однако пока не известно о конкретных деталях будущих санкций.

      "Есть определенные креативные идеи, которые я озвучивать пока не буду", – пояснил Климкин.

      Что известно о выдаче паспортов РФ жителям Донбасса?
      24 апреля президент РФ Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Упрощенная процедура предусматривает:

      • Заявление на выдачу гражданства РФ от жителей оккупированных территорий Украины должны рассматривать не дольше трех месяцев.

      Лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины могут получить паспорта РФ без обязательных экзаменов или соблюдения требования по проживанию в России сроком более пяти лет.

      Основные условия смены гражданства – наличие паспортов самопровозглашенных " ЛНР " и "ДНР".

      • Желающим нужно приехать в Ростовскую область, на оккупированной территории будут получать паспорта только пророссийские боевики.

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Владимир Путин Новости России Украина – Россия Санкции Павел Климкин МИД Украины
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