Украина готовит против России жесткий пакет санкций
Украинские дипломаты готовят против Российской Федерации пакет новых санкций из-за решения Владимира Путина выдавать российские паспорта жителям оккупированных территорий Украины.
В интервью телеканалу "Интер" министр иностранных дел Павел Климкин рассказал, что Киев потребует не персональных санкций, а более жестких – секторальных или экономических.
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"Сейчас дипломаты Украины активно работают над созданием новой волны политического давления на Россию, а также подготовкой дополнительных украинских санкций против России", – говорится в сообщении пресс-службы МИД в Twitter.
Однако пока не известно о конкретных деталях будущих санкций.
"Есть определенные креативные идеи, которые я озвучивать пока не буду", – пояснил Климкин.
Что известно о выдаче паспортов РФ жителям Донбасса?
24 апреля президент РФ Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Упрощенная процедура предусматривает:
• Заявление на выдачу гражданства РФ от жителей оккупированных территорий Украины должны рассматривать не дольше трех месяцев.
• Лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины могут получить паспорта РФ без обязательных экзаменов или соблюдения требования по проживанию в России сроком более пяти лет.
• Основные условия смены гражданства – наличие паспортов самопровозглашенных " ЛНР " и "ДНР".
• Желающим нужно приехать в Ростовскую область, на оккупированной территории будут получать паспорта только пророссийские боевики.