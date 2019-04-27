Украина готовит против России жесткий пакет санкций

Украинские дипломаты готовят против Российской Федерации пакет новых санкций из-за решения Владимира Путина выдавать российские паспорта жителям оккупированных территорий Украины.

В интервью телеканалу "Интер" министр иностранных дел Павел Климкин рассказал, что Киев потребует не персональных санкций, а более жестких – секторальных или экономических.

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"Сейчас дипломаты Украины активно работают над созданием новой волны политического давления на Россию, а также подготовкой дополнительных украинских санкций против России", – говорится в сообщении пресс-службы МИД в Twitter.

Однако пока не известно о конкретных деталях будущих санкций.

"Есть определенные креативные идеи, которые я озвучивать пока не буду", – пояснил Климкин.

"Наразі дипломати України активно працюють над створенням нової хвилі політичного тиску на #РФ, а також підготовкою додаткових УА санкцій проти Росії: секторальних та економічних", - @PavloKlimkin під час інтерв'ю на @InterTvUa. pic.twitter.com/8mlsRiKrB5 — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) 26 квітня 2019 р.

Что известно о выдаче паспортов РФ жителям Донбасса?

24 апреля президент РФ Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Упрощенная процедура предусматривает:



• Заявление на выдачу гражданства РФ от жителей оккупированных территорий Украины должны рассматривать не дольше трех месяцев.



• Лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины могут получить паспорта РФ без обязательных экзаменов или соблюдения требования по проживанию в России сроком более пяти лет.



• Основные условия смены гражданства – наличие паспортов самопровозглашенных " ЛНР " и "ДНР".



• Желающим нужно приехать в Ростовскую область, на оккупированной территории будут получать паспорта только пророссийские боевики.