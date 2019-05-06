Протистояти Путіну: що може зробити Зеленський у відповідь на чергові погрози Росії

Укази Путіна про спрощене отримання українцями російського громадянства експерти вважають серйозною загрозою і викликом для майбутньої влади. Про наслідки рішення російського президента і кроки новообраного президента Зеленського – в матеріалі 24 каналу.

Тест для Зеленського

На переконання експертів, це черговий крок російської агресії. Володимир Путін не випадково підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих територій на Донбасі, а також для українців з окупованого Криму після другого туру президентських виборів. За словами співголови ГІ "Права справа" Дмитра Снєгирьова, очікування Путіна не виправдалися.

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Очікування Росії, що політика новообраного президента Зеленського кардинально зміниться, буде проросійський вектор, не виправдалися. Вирішили піти шляхом дипломатичного тиску і ухвалили рішення про спрощене громадянство,

– вважає Дмитро Снєгирьов.



Путін хоче перевірити Зеленського

На думку експерта "Майдану Закордонних Справ" Олександра Хари, це спроба перевірити Зеленського на слабкість. Як вважає дипломат, Путін хоче швидше вирішити проблему Донбасу.

Росія не хоче йти з Донбасу і визнавати свою присутність. А Україна не готова капітулювати і прийняти умови Путіна. Зеленський не піде на поступки, яких хоче Путін. Тому кардинальних змін по Донбасу не буде. І варіант замороження конфлікту ймовірний. Російські паспорти для українців – технічне вирішення завдань для формату замороження конфлікту,

– вважає Хара.

Путін не зупиниться

Експерти наголошують: Путін указом про спрощене надання українцям громадянства РФ створює юридичну базу для військового вторгнення за сценарієм Абхазії і Придністров’я. Адже Путін заявив, що розмірковує над полегшенням набуття російського громадянства для всіх українців. Снєгирьов вважає, що це не страшилки на дипломатичному фронті і не намагання Росії якось продемонструвати недієздатність мінського процесу. Це узаконена анексія окупованих територій Донбасу.

Путін фактично узаконює військову присутність Росії на окупованих територіях Донбасу. І легалізує місцевих бойовиків. В президента РФ будуть підстави говорити, що в Україні порушуються уже не права російськомовних громадян, а безпосередньо громадян РФ,

– зауважує Дмитро Снєгирьов.

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За його словами, наразі в Росії проживає два з половиною мільйони українських громадян. Із зони конфлікту виїхало приблизно півтора мільйона. Тому це ще і можливість узаконити перебування громадян України в Росії. Вирішити питання трудової міграції і демографічну ситуацію. Українці – близька за ментальністю і культурою нація. До того ж, заробітчани з Середньої Азії здебільшого – не кваліфікована робоча сила. А громадяни України, в основному, мають гарну кваліфікацію.

Путін після парламентських виборів, переконавшись, що проросійська п’ята колона не сформувала парламентської більшості, і зміни стратегічного курсу України в бік НАТО і ЄС не відбудеться, може піти на одностороннє визнання квазіреспублік,

– зауважує Дмитро Снєгирьов.



Путін планує заморозити конфлікт на Донбасі, як це було в Абхазії

Олександр Хара додає: Путін вирішує проблему з ротацією російських військовослужбовців в ОРДЛО, яких "тамнема" і які роблять вигляд, що вони трактористи і шахтарі. З правової точки зору президент РФ намагається зробити так, наче закон не порушується.

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"Відбувається монтаж терористів у правову систему Росії через надання бойовикам громадянства РФ. Вони можуть уникнути відповідальності. Це створить Україні проблеми, коли конкретно розглядатиметься питання повернення ОРДЛО під наш контроль. З’ясується, що там проживає багато громадян РФ. Росія вважатиме, що має право втручатися у внутрішні справи України", – наголошує Олександр Хара.

Щодо Криму, то, на думку дипломата, в Путіна виникла проблема з півостровом. Після анексії більшість наших громадян були позбавлені можливості відмовитися від громадянства РФ. Багато українських громадян, що проживають у Криму, не вважають себе громадянами РФ. Але їх судять, як громадян Росії. Тому цей указ – підчищення юридичних хвостів після анексії.

Що може зробити новий президент?

Експерти наголошують: Путін намагається спровокувати Зеленського, щоб зрештою провести з ним переговори сам на сам. В такому форматі Путін, відомий вмінням маніпулювати, може отримати від Зеленського бажані для себе результати. Тобто виконання вимог Росії "заради миру". Путін хоче зачепити на гачок Зеленського заявами про так зване спільне громадянство для росіян і українців. Політолог Володимир Фесенко нагадує: навіть досвідчений Порошенко потрапив у 2015 році в пастку мінських домовленостей. Тому Зеленському, мінімум, потрібні досвідчені фахівці з міжнародних питань.

Наразі, зазначає Олександр Хара, Володимир Зеленський у відповідь на укази Путіна непогано відреагував. Новобраний президент заявив, що Росія має повернути всі окуповані території. Також, за його словами, Україна – держава, на яку орієнтуються вільні люди Росії, хто виступає проти диктатури Путіна. І треба їх підтримати і надати українське громадянство. І це, говорить Хара, правильно. Такі кроки повинні бути елементом інформаційної та ідеологічної політики підриву путінського режиму і "руского міра". Тиранія – загроза і російським громадянам. А Порошенко, зауважує експерт, жодного разу не критикував розгони опозиційних мітингів у Росії і Білорусі.

Крім того, радник Зеленського з питань безпеки і оборони Іван Апаршин в інтерв’ю "Апострофу" зазначив, що амністія не може поширюватися на поплічників окупантів, на руках яких кров захисників України. Проросійські бойовики, які розстрілювали українських бійців, мають бути покарані і повинні сидіти у в’язницях.

Олександр Хара підкреслює: треба зробити низку кроків на законодавчому рівні. По-перше, передивитися механізми позбавлення громадянства України. Спецслужби мають відстежувати, хто прийняв громадянство РФ незаконно. Заборонити таким громадянам, приміром, володіти нерухомістю в Україні.



Верховній Раді треба визначити "ДНР" і "ЛНР терористичними організаціями

По-друге, говорить дипломат, у нас немає закону про колаборантів. Є громадяни, які через обставини опинилися в російській окупації. Але є ті, хто працює в так званих парламентах, виконавчих органах "ДНР" і "ЛНР". Бойовики, які служать в першому і другому армійських корпусах, що є прихованими підрозділами регулярних сил Росії. Такий документ чітко б визначав, хто відповідатиме за такі незаконні кроки.

Головне, чого бракує, – стратегії щодо Росії. Порошенко і його команда за п’ять років не змогли визначити, що таке "ДНР" і "ЛНР". Вони з юридичної точки зору не є терористичними організаціями. Потрібно сформулювати, якими будуть наші правові кроки щодо громадян в ОРДЛО,

– наголошує Олександр Хара.

Фахівець зауважує: Україні і новій владі треба грати деструктивну роль щодо Росії. Зокрема, на дипломатичному фронті блокувати будь-які рішення РФ. Працювати зі слабкими місцями Росії – її сателітами Білоруссю і Казахстаном. І вичищати Росію з економічного і інформаційного простору України, оскільки досі це робиться хаотично.