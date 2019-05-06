Противостоять Путину: что может сделать Зеленский в ответ на очередные угрозы России

Указы Путина об упрощенном получении украинцами российского гражданства эксперты считают серьезной угрозой и вызовом для будущей власти. О последствиях решения российского президента и шагах новоизбранного президента Зеленского – в материале 24 канала.

Тест для Зеленского

По убеждению экспертов, это очередной шаг российской агрессии. Владимир Путин не случайно подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных территорий на Донбассе, а также для украинцев из оккупированного Крыма после второго тура президентских выборов. По словам сопредседателя ГИ "Права справа" Дмитрия Снегирева, ожидания Путина не оправдались.

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Ожидания России, что политика новоизбранного президента Зеленского кардинально изменится, будет пророссийский вектор, не оправдались. Решили пойти путем дипломатического давления и приняли решение об упрощенном гражданстве,

– считает Дмитрий Снегирев.



Путин хочет проверить Зеленского

По мнению эксперта "Майдана Иностранных Дел" Александра Хары, это попытка проверить Зеленского на слабость. Как считает дипломат, Путин хочет быстрее решить проблему Донбасса.

Россия не хочет уходить с Донбасса и признавать свое присутствие. А Украина не готова капитулировать и принять условия Путина. Зеленский не пойдет на уступки, которых хочет Путин. Поэтому кардинальных изменений по Донбассу не будет. И вариант замораживания конфликта вероятен. Российские паспорта для украинцев – техническое решение задач для формата замораживания конфликта,

– считает Хара.

Путин не остановится

Эксперты подчеркивают: Путин указом об упрощенном предоставлении украинцам гражданства РФ создает юридическую базу для военного вторжения по сценарию Абхазии и Приднестровья. Ведь Путин заявил, что размышляет над облегчением получения российского гражданства для всех украинцев. Снегирев считает, что это не страшилки на дипломатическом фронте и не попытки России как-то продемонстрировать недееспособность минского процесса. Это узаконенная аннексия оккупированных территорий Донбасса.

Путин фактически узаконивает военное присутствие России на оккупированных территориях Донбасса. И легализует местных боевиков. У президента РФ будут основания говорить, что в Украине нарушаются уже не права русскоговорящих граждан, а непосредственно граждан РФ,

– отмечает Дмитрий Снегирев.

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По его словам, сейчас в России проживают два с половиной миллиона украинских граждан. Из зоны конфликта выехали примерно полтора миллиона. Поэтому это еще и возможность узаконить пребывание граждан Украины в России. Решить вопрос трудовой миграции и демографическую ситуацию. Украинцы – близкая по ментальности и культуре нация. К тому же, мигранты из Средней Азии, в основном, не квалифицированная рабочая сила. А граждане Украины, в основном, имеют хорошую квалификацию.

Путин после парламентских выборов, убедившись, что пророссийская пятая колонна не сформировала парламентское большинство, и изменения стратегического курса Украины в сторону НАТО и ЕС не состоится, может пойти на одностороннее признание квазиреспублик,

– отмечает Дмитрий Снегирев.



Путин планирует заморозить конфликт на Донбассе, как это было в Абхазии

Александр Хара добавляет: Путин решает проблему с ротацией российских военнослужащих в ОРДЛО, которых "тамнет" и которые делают вид, что они трактористы и шахтеры. С правовой точки зрения президент РФ пытается сделать так, будто закон не нарушается.

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"Происходит монтаж террористов в правовую систему России из-за предоставления боевикам гражданства РФ. Они могут избежать ответственности. Это создаст Украине проблемы, когда конкретно будет рассматриваться вопрос возвращения ОРДЛО под наш контроль. Выяснится, что там проживает много граждан РФ. Россия будет считать, что имеет право вмешиваться во внутренние дела Украины", – подчеркивает Александр Хара.

Относительно Крыма, то, по мнению дипломата, у Путина возникла проблема с полуостровом. После аннексии большинство наших граждан были лишены возможности отказаться от гражданства РФ. Многие украинские граждане, проживающие в Крыму, не считают себя гражданами РФ. Но их судят, как граждан России. Поэтому этот указ – подчистка юридических хвостов после аннексии.

Что может сделать новый президент?

Эксперты подчеркивают: Путин пытается спровоцировать Зеленского, чтобы в конце концов провести с ним переговоры один на один. В таком формате Путин, известный умением манипулировать, может получить от Зеленского желаемые для себя результаты. То есть выполнение требований России "ради мира". Путин хочет подцепить на крючок Зеленского заявлениями о так называемом совместном гражданстве для россиян и украинцев. Политолог Владимир Фесенко напоминает: даже опытный Порошенко попал в 2015 году в ловушку минских договоренностей. Поэтому Зеленскому, минимум, нужны опытные специалисты по международным вопросам.

Сейчас, отмечает Александр Хара, Владимир Зеленский в ответ на указы Путина неплохо отреагировал. Новоизбранный президент заявил, что Россия должна вернуть все оккупированные территории. Также, по его словам, Украина – государство, на которое ориентируются свободные люди России, которые выступают против диктатуры Путина. И надо их поддержать и предоставить украинское гражданство. И это, говорит Хара, правильно. Такие шаги должны быть элементом информационной и идеологической политики подрыва путинского режима и "русского мира". Тирания – угроза и российским гражданам. А Порошенко, замечает эксперт, ни разу не критиковал разгоны оппозиционных митингов в России и Беларуси.

Кроме того, советник Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин в интервью "Апострофу" отметил, что амнистия не может распространяться на пособников оккупантов, на руках которых кровь защитников Украины. Пророссийские боевики, которые расстреливали украинских бойцов, должны быть наказаны и должны сидеть в тюрьмах.

Александр Хара подчеркивает: надо сделать ряд шагов на законодательном уровне. Во-первых, пересмотреть механизмы лишения гражданства Украины. Спецслужбы должны отслеживать, кто принял гражданство РФ незаконно. Запретить таким гражданам, к примеру, владеть недвижимостью в Украине.



Верховной Раде надо определить "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациями

Во-вторых, говорит дипломат, у нас нет закона о коллаборантах. Есть граждане, которые в силу обстоятельств оказались в российской оккупации. Но есть те, кто работает в так называемых парламентах, исполнительных органах "ДНР" и "ЛНР". Боевики, которые служат в первом и втором армейских корпусах, которые являются скрытыми подразделениями регулярных сил России. Такой документ четко определял бы, кто будет отвечать за такие незаконные действия.

Главное, чего не хватает, – стратегии в отношении России. Порошенко и его команда за пять лет не смогли определить, что такое "ДНР" и "ЛНР". Они с юридической точки зрения не являются террористическими организациями. Нужно сформулировать, какими будут наши правовые шаги в отношении граждан в ОРДЛО,

– отмечает Александр Хара.

Специалист отмечает: Украине и новой власти надо играть деструктивную роль в отношении России. В частности, на дипломатическом фронте блокировать любые решения РФ. Работать со слабыми местами России – ее сателлитами Беларусью и Казахстаном. И вычищать Россию из экономического и информационного пространства Украины, поскольку до сих пор это делается хаотично.