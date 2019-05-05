Є два шляхи, – Кравчук дав Зеленському пораду щодо Донбасу

Перший президент України Леонід Кравчук вважає, що до повернення миру на Донбасу потрібно йти двома шляхами. Першим Кравчук вважає діалог із Росією, а другим – максимальне використання Будапештського меморандуму.

Це, на думку екс-президента України, допоможе новообраному лідеру Володимиру Зеленському у поверненні миру на Донбас, пише "Апостроф".

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Кравчук наголосив, що Україні та Росії потрібен безпосередній діалог, оскільки вона веде агресивну війну проти України.

Поки діалогу немає, говорити про завершення війни і встановлення миру дуже важко, тому що війна йде в Україні і агресію проводить Росія. Поки вона не зупиниться, говорити про те, що хтось її може зупинити, крім домовленості з Україною, дуже важко. За Україну ніхто цього не зробить. Це перше,

– сказав він.

Другий шлях, за словами Кравчука, полягає у максимальному використанні Будапештського меморандуму. Документ підписали Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Росія, а потім долучились ще Франція і Китай. Кравчук зазначає, що цей формат можна розширити, залучивши Німеччину.

Що таке Будапештський меморандум?24 роки тому Україна відмовилася від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки, що були закріплені Великобританією, США та Росією у Будапештському меморандумі у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ). Зокрема, ці держави зобов’язалися утримуватися від загрози силою чи використання сили проти територіальної цілісності або політичної незалежності України. Держави-гаранти надали зобов’язання, що жодна їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України. Саме через ці гарантії Верховна Рада України схвалила закон про ратифікацію ДНЯЗ.

"Можна подумати про країни Великої сімки, які сьогодні вершать політику в світі. Таким чином, обговоривши це питання з Росією і залучивши світових лідерів до цієї проблеми, можна говорити про встановлення миру на Донбасі", – пояснив Кравчук.

Окрім того, на думку першого президента України, потрібно розділити питання Донбасу і Криму.

Не можна це питання вирішувати одночасно, тому що Крим уже фактично анексований Росією і введений в систему російської федеративної держави. Тому це питання непросте, його треба вирішувати трішки по-іншому, тому що на Донбасі війна, а Крим анексований,

– зазначив Кравчук.

Зазначимо, експерти та політологи стверджують, що вже зараз Володимир Путін показує Володимиру Зеленському, що діалогу не буде. Так, 24 він прийняв указ про спрощення видачі паспортів Росії жителям окупованого Донбасу, а згодом взагалі сказав, що роздумує над полегшенням набуття російського громадянства для всіх українців. 1 травня Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського паспорта ще й для українців з окупованого Криму.

При цьому Зеленський наголошує, що між Україною і Росією після анексії криму та війни на Донбасі спільний тільки державний кордон і "контроль за кожним міліметром з українського боку Росія повинна повернути".