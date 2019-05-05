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      Есть два пути, – Кравчук дал Зеленскому совет относительно Донбасса

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      Кравчук дал Зеленскому совет относительно войны на Донбассе
      Кравчук дал Зеленскому совет относительно войны на Донбассе / Фото из открытых источников

      Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что к возвращению мира на Донбассе нужно идти двумя путями. Первым Кравчук считает диалог с Россией, а вторым – максимальное использование Будапештского меморандума.

      Это, по мнению экс-президента Украины, поможет новоизбранному лидеру Владимиру Зеленскому в возвращении мира на Донбасс, пишет "Апостроф".

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      Кравчук отметил, что Украине и России нужен непосредственный диалог, поскольку она ведет агрессивную войну против Украины.

      Пока диалога нет, говорить о завершении войны и установлении мира очень трудно, потому что война идет в Украину и агрессию проводит Россия. Пока она не остановится, говорить о том, что кто-то ее может остановить, кроме договоренностей с Украиной, очень трудно. За Украину никто этого не сделает. Это первое,
      – сказал он.

      Второй путь, по словам Кравчука, заключается в максимальном использовании Будапештского меморандума. Документ подписали США, Великобритания, Россия, а затем присоединились еще Франция и Китай. Кравчук отмечает, что этот формат можно расширить, привлекая Германию.

      Что такое Будапештский меморандум?
      24 года назад Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности, которые были закреплены Великобританией, США и Россией в Будапештском меморандуме в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). В частности, эти государства обязались воздерживаться от угрозы силой или применения силы против территориальной целостности или политической независимости Украины. Государства-гаранты предоставили обязательства, что их оружие никогда не будет использоваться против Украины. Именно в следствии этих гарантий Верховная Рада Украины приняла закон о ратификации ДНЯО.

      "Можно подумать о странах Большой семерки, которые сегодня вершат политику в мире. Таким образом, обсудив этот вопрос с Россией и привлекая мировых лидеров к этой проблеме, можно говорить об установлении мира на Донбассе", – пояснил Кравчук.

      Кроме того, по мнению первого президента Украины, нужно разделить вопрос Донбасса и Крыма.

      Нельзя этот вопрос решать одновременно, потому что Крым уже фактически аннексирован Россией и введен в систему российского федеративного государства. Поэтому это вопрос непростой, его надо решать немного по-другому, потому что на Донбассе война, а Крым аннексирован,
      – отметил Кравчук.

      Отметим, эксперты и политологи утверждают, что уже сейчас Владимир Путин показывает Владимиру Зеленскому, что диалога не будет. Так, 24 он принял указ об упрощении выдачи паспортов России жителям оккупированного Донбасса, а затем вообще сказал, что размышляет над облегчением приобретения российского гражданства для всех украинцев. 1 мая Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского паспорта еще и для украинцев из оккупированного Крыма.

      При этом Зеленский отмечает, что между Украиной и Россией после аннексии Крыма и войны на Донбассе из общего только государственная граница и "контроль за каждым миллиметром с украинской стороны Россия должна вернуть".

       

       

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      Теги: Украина – Россия Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Леонид Кравчук Владимир Зеленский Новости России
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