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      Зеленский объяснил, что видит общего между Россией и Украиной

      598 Читати новину українською
      Общее между Россией и Украиной – только государственная граница
      Общее между Россией и Украиной – только государственная граница / Screenshot

      Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook пост, где объяснил, как понимает "много общего" между Россией и Украиной. А также – можно ли отношения этих стран называть "братскими".

      "После любого "до свидания" непременно наступает "добрый день", – написал Зеленский, вероятно, намекая на случай, когда Порошенко цитировал известную советскую песню "До свидания, наш ласковый мишка".

      Читайте также: Россия на Донбассе активизировала выдачу российских паспортов

      Тогда, в сентябре 2018 года, Порошенко имел в виду прощание с Россией. Зеленский сейчас, в мае 2019, пишет о поздравлении с ней. Но – только при одном условии.

      Долго думал относительно "много общего" между Украиной и Россией. Реальность такова, что сегодня, после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, из "общего" у нас осталось только одно – это государственная граница,
      – отметил Зеленский

      И добавил: "Контроль за каждым миллиметром (территории – 24 канал) с украинской стороны Россия должна вернуть. Только тогда мы сможем продолжить поиски "общего".

      К слову, на Донбассе только в апреле из-за российской агрессии погибли 15 украинских героев, подробнее – в материале 24 канала

      Далее новоизбранный президент Украины напомнил о запрете экспорта нефтепродуктов, открытии пунктов выдачи паспортов жителям оккупированных территорий, удержание украинцев в российском плену, и отметил: все это "ни на йоту не приближает урегулирования отношений между нашими странами. И "братскими" такие отношения точно называть не нельзя".

      Во второй части своего поста Владимир Зеленский прокомментировал информацию российских СМИ о шоу "Магия" в эфире НТВ. Напомним, российский телеканал анонсировал, что с 3 мая в его эфире будет выходить развлекательное шоу, ведущим которого является недавно избранный украинский президент. И промолчал о том, что эфир шоу снят еще до начала российской агрессии в Украине.

      Именно участие в телешоу сделало меня популярным в Украине и в конце концов помогло стать избранным президентом Украины. Однако у меня нет амбиций сделать политическую карьеру в России,
      пошутил Зеленский.

      Что в целом обещает Владимир Зеленский, победитель президентских выборов 2019: в инфографике 24 канала.

      Зеленський

      Смотрите видео 24 канала о Владимире Зеленском:

       

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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Война на Донбассе Новости России Украина – Россия Аннексия Крыма
      Источник: 24 канал
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