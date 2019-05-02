Зеленский объяснил, что видит общего между Россией и Украиной

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook пост, где объяснил, как понимает "много общего" между Россией и Украиной. А также – можно ли отношения этих стран называть "братскими".

"После любого "до свидания" непременно наступает "добрый день", – написал Зеленский, вероятно, намекая на случай, когда Порошенко цитировал известную советскую песню "До свидания, наш ласковый мишка".

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Тогда, в сентябре 2018 года, Порошенко имел в виду прощание с Россией. Зеленский сейчас, в мае 2019, пишет о поздравлении с ней. Но – только при одном условии.

Долго думал относительно "много общего" между Украиной и Россией. Реальность такова, что сегодня, после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, из "общего" у нас осталось только одно – это государственная граница,

– отметил Зеленский

И добавил: "Контроль за каждым миллиметром (территории – 24 канал) с украинской стороны Россия должна вернуть. Только тогда мы сможем продолжить поиски "общего".

К слову, на Донбассе только в апреле из-за российской агрессии погибли 15 украинских героев, подробнее – в материале 24 канала

Далее новоизбранный президент Украины напомнил о запрете экспорта нефтепродуктов, открытии пунктов выдачи паспортов жителям оккупированных территорий, удержание украинцев в российском плену, и отметил: все это "ни на йоту не приближает урегулирования отношений между нашими странами. И "братскими" такие отношения точно называть не нельзя".