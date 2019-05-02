Зеленский объяснил, что видит общего между Россией и Украиной
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook пост, где объяснил, как понимает "много общего" между Россией и Украиной. А также – можно ли отношения этих стран называть "братскими".
"После любого "до свидания" непременно наступает "добрый день", – написал Зеленский, вероятно, намекая на случай, когда Порошенко цитировал известную советскую песню "До свидания, наш ласковый мишка".
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Тогда, в сентябре 2018 года, Порошенко имел в виду прощание с Россией. Зеленский сейчас, в мае 2019, пишет о поздравлении с ней. Но – только при одном условии.
Долго думал относительно "много общего" между Украиной и Россией. Реальность такова, что сегодня, после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, из "общего" у нас осталось только одно – это государственная граница,
– отметил Зеленский
И добавил: "Контроль за каждым миллиметром (территории – 24 канал) с украинской стороны Россия должна вернуть. Только тогда мы сможем продолжить поиски "общего".
К слову, на Донбассе только в апреле из-за российской агрессии погибли 15 украинских героев, подробнее – в материале 24 канала
Далее новоизбранный президент Украины напомнил о запрете экспорта нефтепродуктов, открытии пунктов выдачи паспортов жителям оккупированных территорий, удержание украинцев в российском плену, и отметил: все это "ни на йоту не приближает урегулирования отношений между нашими странами. И "братскими" такие отношения точно называть не нельзя".
Во второй части своего поста Владимир Зеленский прокомментировал информацию российских СМИ о шоу "Магия" в эфире НТВ. Напомним, российский телеканал анонсировал, что с 3 мая в его эфире будет выходить развлекательное шоу, ведущим которого является недавно избранный украинский президент. И промолчал о том, что эфир шоу снят еще до начала российской агрессии в Украине.
Именно участие в телешоу сделало меня популярным в Украине и в конце концов помогло стать избранным президентом Украины. Однако у меня нет амбиций сделать политическую карьеру в России,
– пошутил Зеленский.
Что в целом обещает Владимир Зеленский, победитель президентских выборов 2019: в инфографике 24 канала.
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