Россия на Донбассе активизировала выдачу российских паспортов

Украинская разведка обнаружила, что россияне на Донбассе запустили мощную пропагандистскую кампанию, чтобы местные жители получали паспорта РФ по упрощенной процедуре. Однако люди в основном уклоняются, чтобы не "ехать защищать интересы России на передовую".

По информации главного управления разведки Минобороны Украины, российское оккупационное командование активно ускоряет получения российских паспортов жителями неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей. Особенно в отношении участников незаконных вооруженных формирований, фактически являющихся армейскими корпусами Вооруженных сил РФ.

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Россияне развернули мощную пропаганду упрощенной процедуры предоставления российского гражданства. Командиры пророссийских боевиков собирают информацию о своих "бойцах": у кого есть паспорта самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", а кто не имеет паспортов вообще.

При этом, подчеркивают в Минобороны, оформляют российские паспорта только лицам, у которых изъяты паспорта, военные билеты или даже водительские удостоверения Украины.

Однако местные жители пытаются избежать получения российского гражданства. Ведь это лишит их права свободного въезда на территорию, подконтрольную Украине. Но особенно боятся люди того, что их "отправят на передовую защищать интересы России".

Видео полного ежедневного отчета Минобороны о ситуации в зоне ООС:

Как разворачивался скандал с российскими паспортами для украинцев?24 апреля президент РФ Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных территорий на Донбассе. А впоследствии заявил, что не против предоставлять российское гражданство по упрощенной процедуре всем украинцам. И уже 1 мая Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского паспорта для украинцев из оккупированного Крыма.

Как жители оккупированных Россией территорий относятся к выдаче российских паспортов – смотрите в сюжете 24 канала

Что предусматривают "паспортные указы" Путина?Чтобы получить гражданство России, жители оккупированных территорий Украины должны написать заявление – его должны рассматривать не дольше трех месяцев. Лица, постоянно проживающие на территориях ОРДЛО, могут получить паспорта РФ без обязательных экзаменов или соблюдения требования по проживанию в России сроком более 5 лет. Основное условие смены гражданства – наличие паспортов "ЛНР" или "ДНР". Желающим нужно будет ехать в Ростовскую область, на месте паспорта будут получать только пророссийские боевики. Страна-агрессор активно воплощает свой замысел: на территории России уже открыли два пункта выдачи паспортов жителям оккупированного Донбасса – в Покровском и Новошахтинске, что в Ростовской области.