14:08
2 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: "Игра престолов" по-русски. Школьники в РФ поют тюремные песни
      Вєсті Кремля
      20:57, 1 мая
      Вести.UA: Зеленский круче Ван Дамма. Ляшко требует у Коломойского денег
      Вєсті.UA
      19:50, 1 мая
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, 24 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС

      Россия на Донбассе активизировала выдачу российских паспортов

      57 Читати новину українською
      Паспорта РФ на Донбассе выдают все активней
      Паспорта РФ на Донбассе выдают все активней / Коллаж 24 канала

      Украинская разведка обнаружила, что россияне на Донбассе запустили мощную пропагандистскую кампанию, чтобы местные жители получали паспорта РФ по упрощенной процедуре. Однако люди в основном уклоняются, чтобы не "ехать защищать интересы России на передовую".

      По информации главного управления разведки Минобороны Украины, российское оккупационное командование активно ускоряет получения российских паспортов жителями неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей. Особенно в отношении участников незаконных вооруженных формирований, фактически являющихся армейскими корпусами Вооруженных сил РФ.

      Читайте также: Годовщина ООС: чего удалось достичь украинской армии

      Россияне развернули мощную пропаганду упрощенной процедуры предоставления российского гражданства. Командиры пророссийских боевиков собирают информацию о своих "бойцах": у кого есть паспорта самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", а кто не имеет паспортов вообще.

      При этом, подчеркивают в Минобороны, оформляют российские паспорта только лицам, у которых изъяты паспорта, военные билеты или даже водительские удостоверения Украины.

      Однако местные жители пытаются избежать получения российского гражданства. Ведь это лишит их права свободного въезда на территорию, подконтрольную Украине. Но особенно боятся люди того, что их "отправят на передовую защищать интересы России".

      Видео полного ежедневного отчета Минобороны о ситуации в зоне ООС:

      Как разворачивался скандал с российскими паспортами для украинцев?24 апреля президент РФ Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных территорий на Донбассе. А впоследствии заявил, что не против предоставлять российское гражданство по упрощенной процедуре всем украинцам. И уже 1 мая Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского паспорта для украинцев из оккупированного Крыма.

      Как жители оккупированных Россией территорий относятся к выдаче российских паспортов – смотрите в сюжете 24 канала

      Что предусматривают "паспортные указы" Путина?Чтобы получить гражданство России, жители оккупированных территорий Украины должны написать заявление – его должны рассматривать не дольше трех месяцев. Лица, постоянно проживающие на территориях ОРДЛО, могут получить паспорта РФ без обязательных экзаменов или соблюдения требования по проживанию в России сроком более 5 лет. Основное условие смены гражданства – наличие паспортов "ЛНР" или "ДНР". Желающим нужно будет ехать в Ростовскую область, на месте паспорта будут получать только пророссийские боевики. Страна-агрессор активно воплощает свой замысел: на территории России уже открыли два пункта выдачи паспортов жителям оккупированного Донбасса – в Покровском и Новошахтинске, что в Ростовской области.

      blog_ava
      Главные новости 1 мая: новый паспортный указ Путина и первомайские демонстрации
      сегодня
      2924
      Теги: Война на Донбассе Новости России Украина – Россия Новости Украины Российские паспорта на Донбассе Новости Луганска Новости Донецка
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Пятая годовщина трагедии 2 мая: что сейчас происходит в Одессе
      сегодня , 12:03 Пятая годовщина трагедии 2 мая: что сейчас происходит в Одессе
      1
      Центробанк России работает в убыток: сколько потерял банк в 2018?
      сегодня , 12:01 Центробанк России работает в убыток: сколько потерял банк в 2018?
      Злой Одессит 516
      Сэкономить на ремонте: как восстановить старый паркет своими руками
      сегодня , 10:00 Сэкономить на ремонте: как восстановить старый паркет своими руками
      117
      Хто піде на парламентські вибори та які партії можуть перемогти
      сегодня , 11:30 Хто піде на парламентські вибори та які партії можуть перемогти
      Тетяна Острікова 550
      Украинцы будут платить за коммуналку по-новому: домоправители, абонплата и пеня
      сегодня , 10:18 Украинцы будут платить за коммуналку по-новому: домоправители, абонплата и пеня
      Яніна Ткачук 5991
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Зурабов не пришел на мероприятие, где были доказательства участия россиян в событиях в Украине
       26 января 2015 , 22:10 4
      Как развивались ночные события в Святошино
       7 сентября 2016 , 10:31 1
      Чемпион мира-2014 перешел в российский клуб
       31 июля 2018 , 21:35
      Стали известны наиболее популярные цвета автомобилей в Украине
       1 августа 2018 , 08:04
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук