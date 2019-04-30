Как жители неподконтрольных территорий относятся к выдаче российских паспортов

На днях Владимир Путин упростил выдачу паспортов гражданам Украины, живущим на временно оккупированных территориях. Журналисты 24 канала неподалеку от оккупированной Горловки расспросили местных жителей об их отношении к этому.

Ежедневно тысячи граждан Украины пересекают линию разграничения на контрольно-пропускном пункте "Майорское". Именно там съемочная группа выясняла отношение к выдаче российских паспортов.

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Жители Горловки подтвердили, что слышали о возмутительных заявлениях главы России, но сами не собираются менять гражданство.

Я слышал о паспортах, о гражданстве. Но я не хочу того. Он мне не нужен, я уже имею свой паспорт. Паспорт гражданина Украины,

– сказал житель Горловки.

Местная жительница отметила, что "бумажки ничего не изменят, прежде всего стоит быть человеком". Однако далеко не у всех такая категоричная позиция. И действительно есть те, кто не скрывает, что хочет получить паспорт России, но говорить откровенно на эти темы опасаются.



Паспорта России

В конце концов, желание получить российский паспорт не удивляет, ведь каждый день так называемые донецкие СМИ рассказывают об историческом значении этих событий. Но не только это подталкивает украинцев поддаваться на кремлевские манипуляции.

Еду пенсию получать в Константиновку. Ты же видишь, что я еле живой. Чтобы доехать, мне нужно полпачки таблеток съесть. Там проторчать в очереди. Потом здесь обратно проехаться. И что я получу? На сколько мне хватит? Только на полмесяца, а дальше по свалкам рыться? Ну а в России по крайней мере обещают приличную пенсию,

– отметил житель Горловки Евгений Дмитриевич.

Кроме бедности есть еще один фактор, влияющий на людей – война, что совсем рядом. Поэтому именно война, пропаганда и бедность толкают людей поддаваться на провокации. Именно получение паспорта России кажется решением всех проблем. Однако будет ли это спасением, верится сложно. Украинские же пограничники уже предупреждают.

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян напомнил, что любые документы, выданные властями РФ не имеют законной силы в Украине.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных территорий на Донбассе. При этом глава Кремля заявил, что выдача паспортов жителям Донбасса – это лишь "вопрос гуманитарного характера". Международное сообщество отреагировало мгновенно – 25 апреля Совет Безопасности ООН провел срочное заседание по этому вопросу.

Что предполагает скандальный указ Путина?Чтобы получить гражданство России, жители оккупированных территорий Украины должны написать заявление – его должны рассматривать не дольше трех месяцев. Лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, могут получить паспорта РФ без обязательных экзаменов или соблюдения требования по проживанию в России сроком более пяти лет. Основные условия смены гражданства – наличие паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР". Желающим нужно будет ехать в Ростовскую область, на месте паспорта будут получать только пророссийские боевики.