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      Як жителі непідконтрольних територій ставляться до видачі російських паспортів

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      Днями Володимир Путін спростив видачу паспортів громадянам України, що живуть на тимчасово окупованих територіях. Журналісти 24 каналу неподалік окупованої Горлівки розпитали місцевих жителів про їхнє ставлення до цього.

      Щодня тисячі громадян України перетинають лінію розмежування на контрольно-пропускному пункті "Майорське". Саме там знімальна група з'ясовувала ставлення до видачі російських паспортів.

      Читайте також: Охочих небагато: як в окупованому Луганську відреагували на отримання російських паспортів

      Жителі Горлівки підтвердили, що чули про обурливі заяви очільника Росії, але самі не збираються змінювати громадянство. 

      Я чув про паспорти, про громадянство. Але я не хочу того. Він мені не потрібен, я вже маю свій паспорт. Паспорт громадянина України,
      – сказав житель Горлівки.

      Місцева мешканка зауважила, що "папірці нічого не змінять, перш за все, варто бути людиною". Проте далеко не в усіх така категорична позиція. І справді є ті, хто не приховують, що хочуть отримувати паспорти Росії, але говорити відверто на ці теми побоюються. 


      Паспорти Росії

      Зрештою, бажання отримати російський паспорт не дивує, адже щодня так звані Донецькі ЗМІ розказують про історичне значення цих подій. Але не лише це підштовхує українців піддаватись кремлівським маніпуляціям.

      Їду пенсію отримувати у Костянтинівку. Ти ж бачиш, що я ледве живий. Щоб доїхати мені потрібно пів пачки таблеток з'їсти. Там простирчати в черзі. Потім тут назад проїхатись. І що я отримаю? На скільки мені вистачить? Лише на пів місяці, а далі по смітниках ритись? Ну а в Росії принаймні обіцяють пенсію пристойну,
      – наголосив житель Горлівки Євген Дмитрович.

      Крім бідності є ще один фактор, що впливає на людей – війна, що зовсім поруч. Тож, саме війна, пропаганда і бідність штовхають людей піддаватись на провокації. Саме отримання паспорту Росії здається розв'язанням усіх проблем. Однак чи буде це порятунком віриться складно. Українські ж прикордонники вже попереджають.

      Прес-секретар Держприкордонслужби Олег Слободян нагадав, що будь-які документи, видані владою РФ не мають законної сили в Україні. 

      Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін 24 квітня підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих територій на Донбасі. При цьому очільник Кремля заявив, що видача паспортів мешканцям Донбасу – це лише "питання гуманітарного характеру". Міжнародна спільнота відреагувала миттєво – 25 квітня Рада Безпеки ООН провела термінове засідання щодо цього питання.

      Що передбачає скандальний указ Путіна?Аби отримати громадянство Росії, жителі окупованих територій України повинні написати заяву – її мають розглядати не довше трьох місяців. Особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України можуть отримати паспорти РФ без обов'язкових іспитів чи дотримання вимоги щодо проживання в Росії терміном у понад п'ять років. Основні умови зміни громадянства – наявність паспортів самопроголошених "ЛНР" і "ДНР".Охочим потрібно буде їхати в Ростовську область, на місці паспорти отримуватимуть лише проросійські бойовики.

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      Автор: Антон Голобородько
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Війна Російські паспорти на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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