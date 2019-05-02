Зеленський пояснив, що спільного бачить між Росією та Україною

Новообраний президент України Володимир Зеленський опублікував на своїй сторінці у Facebook пост, де пояснив, як розуміє "много общего" між Росією та Україною. А також – чи можна стосунки цих країн називати "братськими".

"Після будь-якого "до побачення" неодмінно настає "добрий день", – написав Зеленський, ймовірно, натякаючи на випадок, коли Порошенко цитував відому радянську пісню "До свидания, наш ласковый мишка".

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Тоді, у вересні 2018, Порошенко мав на увазі прощання з Росією. Зеленський зараз, у травні 2019, пише про привітання з нею. Але – лише за однієї умови.

Довго думав стосовно "много общего" між Україною та Росією. Реальність така, що сьогодні, після анексії Криму та агресії на Донбасі, з "общего" у нас залишилося тільки одне – це державний кордон,

– наголосив Зеленський