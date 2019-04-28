"Магія Зеленського": на російському ТБ вийде розважальне шоу з новоспеченим президентом України

Російський телеканал НТВ, який є одним із рупорів пропаганди Кремля, анонсував, що з 3 травня у їхньому ефірі виходитиме розважальне шоу "Магія", а його ведучим стане нещодавно обраний український президент Володимир Зеленський.

Про це мовник повідомив у своєму Twitter.

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"Володимир Зеленський завжди розумівся на фокусах! Нове шоу "Магія" та його ведучий – обраний президент України! Прем'єра – з 3 травня на НТВ", – мовиться у анонсі програми.

Допомагатиме Зеленському вести шоу також колишня зірка КВК і нинішня зірка численних російських розважальних шоу Тетяна Лазарєва.

Владимир Зеленский всегда знал толк в фокусах! Новое шоу «Магия» и его ведущий — избранный президент Украины! Премьера — с 3 мая на НТВ pic.twitter.com/jRQdZHT4VS — НТВ (@ntvru) 28 April 2019

За інформацією російського видання "Коммерсантъ", програму зняли ще задовго до агресії Кремля проти України – у 2011 році. Її виробництвом займалася компанія "ВайТ Медиа" та створювали її для каналу "Россия 1".

Ім’я Володимира Зеленського використовують не лише у країні-агресорі, а і в Україні. За словами колишнього шоумена, з'явилися аферисти, "секта людей Зеленського", які ходять до мерів, голів обласних рад, суддів, прокурорів, бізнесменів і говорять, що прийшли від новоспеченого президента.

Що відомо про перемогу Зеленського на виборах президента України? Після того, як ЦВК опрацювала 100% бюлетенів, перемогу на виборах президента Володимир Зеленський здобув 73,22% голосів, значно випередивши чинного українського гаранта Петра Порошенка (24,45%). Схожими були й результати екзит-полів.

Хто такий Володимир Зеленський: дивіться відео

Що обіцяє зробити Зеленський на посаді президента? Екс-лідер "Кварталу 95" заявив, що йде у президенти України лише на один термін – 5 років. Обіцяє подати перший законопроект "Про народовладдя", який мав би формувати головні завдання для влади, зокрема через референдуми. Також пропонує внести законопроекти про зняття недоторканності з президента, народних депутатів, суддів, про імпічмент президента та відкликання нардепа. Він пропонує проводити вибори до парламенту та місцевих рад за відкритими списками, а за "кнопкодавство" та прогули засідань – позбавляти мандатів.



Крім того, у своїй передвиборчій програмі колишній шоумен, зокрема, пообіцяв зробити Україну країною, де бізнес "можна відкрити за годину, отримати закордонний паспорт – за 15 хвилин, а проголосувати на виборах – за одну секунду". Також в "Україні мрії" Зеленського "лікарі та вчителі отримують реальну зарплату, а корупціонери – реальні терміни", а "бабуся отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунків за комуналку".



Зеленський також пропонує провести референдум щодо вступу України до НАТО, а зарплату для українських військових зробити на "рівні натівських стандартів".





Якими є обіцянки Володимира Зеленського