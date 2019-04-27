Це гра з вогнем, – Кравчук про спроби попередньої влади скомпрометувати Зеленського

Представники старої влади можуть намагатися скомпрометувати лідера президентських виборів Володимира Зеленського. Такі дії – неповага до українського народу.

Новому главі державі знадобиться терпіння, так вважає перший президент України Леонід Кравчук, пише "Громадське".

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Кравчук назвав такі дії попередньої влади "грою із вогнем", оскільки Зеленського обрав народ.

І я особисто вважаю, що будь-які негативні посили у бік Зеленського є неповагою до українського народу і перешкоджанням виконувати конституційні повноваження,

– наголосив він.

Екс-президент України додав, що особисто знайомий із Зеленським і вважає його порядною, чесною, відповідальною і освіченою людиною.

"Він має гарну юридичну освіту, він навчився комунікації з людьми. Якщо він ще буде слухати команду, людей, які розбираються в деталях конкретних питань, то швидко перейме механізми реалізації та впливу", – зазначив Кравчук.

За його словами, у світі "немає такого президента, який би знав усе". Однак президент має "навчитись чути і реагувати".

Окрім того, напередодні Кравчук нагадав, що у падінні рейтингу винен сам президент. На думку колишнього президента України, новообраний лідер повинен говорити з народом відверто і чесно – інформувати про усі свої кроки, консультуватися із населенням та звітувати перед ним.