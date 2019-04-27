Это игра с огнем, – Кравчук о Зеленском, старой власти и компромате

Представители старой власти могут пытаться скомпрометировать лидера президентских выборов Владимира Зеленского. Такие действия – неуважение к украинскому народу.

Новому главе государства понадобится терпение, так считает первый президент Украины Леонид Кравчук, пишет "Громадское".

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Кравчук назвал такие действия предыдущей власти "игрой с огнем", поскольку Зеленского избрал народ.

И я лично считаю, что любые негативные посылы в сторону Зеленского являются неуважением к украинскому народу и препятствием выполнять конституционные полномочия,

– подчеркнул он.

Экс-президент Украины добавил, что лично знаком с Зеленским и считает его порядочным, честным, ответственным и образованным человеком.

"Он имеет хорошее юридическое образование, он научился коммуникации с людьми. Если он еще будет слушать команду, людей, которые разбираются в деталях конкретных вопросов, то быстро переймет механизмы реализации и влияния", – отметил Кравчук.

По его словам, в мире "нет такого президента, который бы знал все". Однако президент должен "научиться слышать и реагировать".

Кроме того, накануне Кравчук напомнил, что в падении рейтинга виноват сам президент. По мнению бывшего президента Украины, новоизбранный лидер должен говорить с народом откровенно и честно – информировать обо всех своих шагах, консультироваться с населением и отчитываться перед ним.